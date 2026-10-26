Halloween en bicicleta: fecha, hora y lugar del BiciTour de disfraces 2026 en la ciudad de Guatemala

Una peculiar noche sobre ruedas se celebrará el próximo jueves 29 de octubre del 2026, como parte de los tradicionales bicitours que recorren la ciudad de Guatemala, pero esta vez con disfraces.

El recorrido se llevará a cabo en vísperas de Halloween, por lo que incluirá un paseo en bicicleta y otras actividades relacionadas con esta celebración, como un concurso en el que se premiará el mejor disfraz.

“Es una invitación a pedalear, compartir y lucir los disfraces más originales en una noche diferente, llena de creatividad y diversión. Una actividad para disfrutar la ciudad sobre dos ruedas”, invita la Municipalidad de Guatemala.

La cita es el jueves 29 de octubre, a las 18 horas, en la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, donde los participantes podrán registrarse de forma gratuita y encontrar parqueo sin costo para sus vehículos.

El recorrido será de 10 kilómetros y tendrá un nivel de dificultad para principiantes. Para participar, solo es necesario llevar una bicicleta y un disfraz.

“¡Te invitamos a vivir una noche sobre ruedas llena de diversión y disfraces! Este 29 de octubre, prepará tu bici, vení con tu mejor disfraz y preparate para vivir momentos llenos de diversión y muchas sorpresas”, insta la comuna.

Fecha

Jueves 29 de octubre del 2026

Hora

18 horas

Lugar

Municipalidad de Guatemala, 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico

Participación

Gratuita

Estacionamiento

Sin costo en la Municipalidad de Guatemala

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