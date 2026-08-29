Harry Potter y la piedra filosofal regresa a Guatemala por su 25 aniversario con imágenes inéditas: fechas y dónde verla

Una de las sagas literarias y cinematográficas más exitosas de los últimos años, Harry Potter, regresa a las salas de cine con la proyección de Harry Potter y la piedra filosofal, que llegará no solo a Estados Unidos, sino también a Guatemala.

La historia del joven mago vuelve a la pantalla grande y lleva al público al inicio de una saga de libros y películas que sigue la vida de Harry Potter, personaje creado por J. K. Rowling.

La película, que se estrenó en noviembre del 2001, conquistó a un público que desde 1997 se había adentrado en el universo literario de Harry Potter y la piedra filosofal. Ahora volverá a proyectarse en los cines para contar nuevamente el inicio de la historia de Harry, un huérfano que ingresa a una escuela de magia, donde comienza a descubrir su pasado y el camino que le espera.

El regreso al Colegio Hogwarts de Magia también ofrecerá al público imágenes inéditas de esta primera entrega. Según lo anunciado en el portal oficial, serán al menos 12 minutos de material nunca antes visto.

Esta proyección especial forma parte de la temporada “Regreso a Hogwarts”, que celebra el 25 aniversario. “Te invitamos a revivir Harry Potter y la Piedra Filosofal en los cines, con 12 minutos de imágenes inéditas del rodaje que se estrenarán en la gran pantalla”, dice parte del anuncio de esta proyección.

Las funciones en todo el mundo están previstas desde los últimos días de agosto hasta el 3 de septiembre. “Las ocho películas estarán disponibles en todo el mundo, ofreciendo al público la oportunidad de revivir la experiencia cinematográfica completa”, destaca el portal oficial.

En Guatemala, diversas cadenas de cine tienen en su cartelera la proyección de Harry Potter y la piedra filosofal. Las funciones continúan este 29 de agosto y, según la información proporcionada, se extenderán hasta el 2 de septiembre.

El regreso a las salas permitirá a los seguidores volver a ver en la pantalla grande a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los papeles que los llevaron al universo de Hogwarts.

HBO prepara la serie de Harry Potter

El regreso de Harry Potter a las salas de cine coincide con el avance de la producción de una nueva adaptación de la historia para HBO.

La serie tendrá un elenco renovado encabezado por Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter; Arabella Stanton, como Hermione Granger, y Alastair Stout, como Ron Weasley. Los nuevos protagonistas llevarán la historia de Hogwarts a una nueva generación.

HBO prometió a los seguidores de Harry Potter redescubrir Hogwarts desde una mirada fresca y fiel al universo literario creado por J. K. Rowling. La producción buscará adaptar los libros con una propuesta de diez temporadas.

Según la información proporcionada, la primera temporada llegará a la plataforma en Navidad del 2026, después del 25 aniversario del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

¿Cuándo ver Harry Potter y la piedra filosofal en Guatemala?

Fecha:

Ya en cines, hasta el 2 de septiembre

Hora:

Según la cartelera de cada cadena de cine

Lugar:

Salas de Cinépolis y Cinemark

Entradas:

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento