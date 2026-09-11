Harry Styles recibe críticas por boleto de concierto que usuarios relacionan con el 11 de septiembre: “No fue buena idea”

El cantante británico Harry Styles ofreció un concierto el miércoles 9 de septiembre del 2026 en el Madison Square Garden. Sin embargo, estuvo rodeado de críticas por la imagen que plasmó en sus boletos.

Se trata de una ilustración que muestra al artista a bordo de un vehículo amarillo que sobrevuela el Empire State Building y deja un camino de humo sobre la aguja del emblemático rascacielos.

La imagen no fue bien recibida por todos los seguidores, quienes relacionaron esos elementos con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, cuando dos aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas y causaron la muerte de unas tres mil personas.

“Poner eso en la parte trasera la semana del 11 de septiembre es una locura, es lindo pero temo que no fue una buena idea”, escribió un usuario, según reportes de Page Six.

“Su equipo es de las personas más torpes que existen, en la semana del 11 de septiembre... ¡Vamos! Que enciendan el cerebro”, dijo otra seguidora.

“Literalmente, ¿quién aprobó esto?”, cuestionó un internauta. A este comentario siguieron otros en las redes sociales que criticaron la decisión de colocar la imagen a dos días de cumplirse 25 años de la tragedia.

Otros seguidores defendieron la ilustración y la calificaron como “hermosa”, aunque aceptaron que “no fue buena idea” por el contexto de la fecha.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado sobre las críticas recibidas ni ha confirmado o desmentido la teoría de los usuarios de que la ilustración estaría relacionada con los atentados del 11 de septiembre.

El polémico boleto fue parte de la séptima función de la residencia de Harry Styles, marcada por diversos diseños conmemorativos en los boletos de entrada.

La serie de conciertos comenzó el 26 de agosto y se extenderá hasta el 2027, con presentaciones en ciudades de Estados Unidos, Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne, Sídney, Phoenix, Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma y Dublín.