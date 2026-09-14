Hayden Panettiere habría muerto por una sobredosis de oxicodona con fentanilo

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere, el pasado 16 de agosto del 2026, las autoridades habrían establecido las causas de su muerte, según fuentes citadas por TMZ.

Según el medio de comunicación, la actriz estadounidense murió por una sobredosis de oxicodona adulterada con fentanilo, luego de haber tomado una pastilla letal el día de su muerte.

“Las autoridades creen que tomó una pastilla de oxicodona la mañana de su fallecimiento y que dicha pastilla contenía fentanilo”, indica la publicación.

Según el medio, esta información provino de fuentes vinculadas al caso y con conocimiento directo de este, las cuales también habrían afirmado que Hayden tenía un “traficante de drogas de larga data” en Los Ángeles, que le suministraba varios medicamentos recetados en el mercado negro, incluida la oxicodona.

“Según nos informan, la DEA en Los Ángeles está reconstruyendo activamente la relación entre Hayden y su traficante de drogas, intentando rastrear la pastilla mortal hasta él”, añade.

Sin embargo, la teoría se confirmará cuando estén listos los resultados toxicológicos, que aún están pendientes.

El día de su fallecimiento, el 16 de agosto del 2026, los socorristas llegaron al apartamento donde se alojaba con su novio, Brian Hickerson, en Carolina del Sur, y encontraron a la actriz de 36 años en parada cardiorrespiratoria.

Hickerson les entregó una bolsa con los medicamentos recetados de la actriz, los cuales serían clave para la investigación y para confirmar la teoría, pues la autopsia preliminar descartó indicios de violencia.

TMZ encontró similitudes con el caso de Mac Miller, rapero estadounidense fallecido en el 2018, por cuya muerte fue condenado un narcotraficante acusado de suministrarle drogas adulteradas con fentanilo.

La actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere comenzó su carrera como estrella infantil y desarrolló una larga trayectoria en televisión y cine.

Es recordada por sus papeles en la saga de cine de terror Scream y por interpretar a Claire Bennet en la serie Heroes, pero, sobre todo, a Juliette Barnes en el drama musical Nashville, por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Panettiere habló abiertamente sobre sus dificultades personales desde la infancia hasta la edad adulta en sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning y publicadas en mayo del 2026.