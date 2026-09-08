“He dicho lo que quería decir”: Nicolas Cage habla sobre la decisión de Prime Video de no hacer una segunda temporada de Spider-Noir

Spider-Noir se quedará con una sola temporada, luego de que Prime Video informara que no continuará con una segunda entrega, pese a que la producción consiguió 11 nominaciones a los premios Emmy.

La serie, protagonizada por Nicolas Cage, surgió de un acuerdo entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television que permitió llevar la historia a la pantalla. La producción tuvo una buena recepción y alcanzó un 92% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes.

El público, por su parte, le otorgó un 90% en Rotten Tomatoes. Además, se convirtió en la serie de Prime Video con más nominaciones a los Emmy del 2026, con 11.

Para Nicolas Cage, Spider-Noir representó su primer papel televisivo, destacó Deadline. Ante la decisión de Prime Video de no continuar con una segunda temporada, el actor se pronunció: “Para mí, una temporada es perfecta”, dijo Cage a Deadline. Agregó que esta producción le permitió decir “lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop art”.

Cage agregó: “Adelante, hacia arriba, hacia adentro”, con lo que dejó claro que está conforme con una sola entrega de la historia. Deadline relacionó estas declaraciones con las que el actor dio en mayo, cuando mostró incertidumbre sobre una posible continuación.

La decisión podría responder a que la primera temporada contó una historia completa sobre el personaje y no dejó una trama pendiente.

Medios internacionales destacan que la audiencia, aunque considerable, no habría alcanzado las expectativas y que los costos del proyecto podrían haber influido en la decisión de Prime Video.

La serie, de acción y drama, consta de ocho capítulos que desarrollan la historia del detective privado Ben Reilly, a quien contratan para resolver un par de casos sencillos. Sin embargo, estos lo llevan a enfrentarse con su verdadera identidad.

Según la sinopsis, mientras Ben Reilly investiga uno de los casos, “unos mafiosos, monstruos y una femme fatale misteriosa tejen una red que lo obliga a encarar su antigua vida como el único superhéroe de Nueva York: La Araña”.

La propuesta reinventa el mundo arácnido y sitúa la historia en la Nueva York de los años treinta, durante la Gran Depresión, en un entorno de peligro y con una estética propia de las historias de detectives, destaca Infobae.