“Hechizo de amor 2”: por qué la crítica cuestiona la película que vuelve a reunir a Sandra Bullock y Nicole Kidman

Previo a su estreno en las salas de cine, programado para este jueves 10 de septiembre del 2026, Hechizo de amor: la magia continúa ya cuenta con críticas que, en su mayoría, destrozan la película protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La secuela de Hechizo de amor, estrenada originalmente en 1998, sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens, de nuevo encarnadas por Bullock y Kidman, 25 años después de la primera historia.

En la primera película había una maldición que hacía que cualquier hombre del que se enamorara una mujer Owens estuviera destinado a morir.

En esta nueva historia, basada en elementos de The Book of Magic, novela de Alice Hoffman publicada en el 2021, el hechizo parece alcanzar a Kylie, una de las hijas de Sally, interpretada por Joey King. En busca de poner fin al hechizo, Sally y Gillian emprenden un viaje desde Massachusetts hasta el Reino Unido.

“Una familia multigeneracional de brujas, condenada a no tener amor durante siglos, intenta romper el hechizo enfrentándose a oscuros secretos y sacrificándose unas por otras”, se lee en la sinopsis publicada por el sitio especializado IMDb.

Además de Bullock y Kidman, la nueva película también trae de regreso a las tías de las hermanas Owens, Franny y Jet, interpretadas por Stockard Channing y Dianne Wiest.

Pero, aunque la historia parece prometedora, el estreno celebrado este 9 de septiembre en otros países no ha sido bien recibido por el público.

En Rotten Tomatoes, la plataforma digital estadounidense que recopila reseñas y calificaciones de críticos profesionales y espectadores, la película tiene una puntuación del 32% y corre el riesgo de convertirse en una de las producciones de Bullock y Kidman peor recibidas en las últimas dos décadas, según reportan medios internacionales.

Las críticas cuestionan algunos aspectos de la producción, como el guion, el ritmo, el tono y el uso de referencias de la película original. Además, señalan que algunos integrantes del reparto secundario no están suficientemente desarrollados.

Variety, por ejemplo, calificó la película como una continuación “excesivamente larga y predecible”, por sus 130 minutos de duración, que afectan el ritmo de la producción.

Sin embargo, otras críticas destacan el regreso de los personajes originales, así como la sororidad y la resiliencia femenina que representan.

Hechizo de amor: la magia continúa se estrenará en las salas de cine este jueves 10 de septiembre del 2026, a la espera de que la audiencia general la perciba mejor y de que las nuevas reseñas aumenten su calificación.