Hermano de Ángela Aguilar felicita a Cazzu tras su concierto en donde abuchearon a Nodal

El pasado domingo 8 de diciembre, la rapera argentina Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, regresó a los escenarios tras haberse alejado de las cámaras por más de un año debido al proceso de maternidad y al escándalo que surgió tras su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, quien es el padre de su única hija, Inti.

Durante su presentación en Buenos Aires, la artista sudamericana le confesó al público que se encontraba "muy feliz" por haber podido retomar su carrera musical, y además, a lo largo del concierto la rapera de 30 años le comentó a sus fanáticos que actualmente está "totalmente soltera", anulando los rumores sobre nuevos romances.

El espectáculo de regreso en la capital argentina fue un rotundo éxito para la nacida en Jujuy, por lo que los presentes enloquecieron con el show de Cazzu y la catalogaron como una de las mejores del Trap Frest 2024, en donde se presentaron otros referentes del género urbano, como Duki, Eladio Carrión, Nicki Nicole y Bizarrap, entre otros.

Sin embargo, aunque Cazzu es una de las artistas argentinas más queridas en su país, las felicitaciones por su regreso a los escenarios no llegaron únicamente de sus compatriotas, y uno de los primeros en felicitarla públicamente fue el cantante Emiliano Aguilar, el hermano de Ángela Aguilar, la actual esposa de Christian Nodal.

El mensaje de Emiliano a Cazzu

La rapera argentina publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, en donde le agradeció principalmente a su género musical: "Le doy gracias al trap por haberme dado el amor de todos ustedes. Amé el festival de Buenos Aires", acompañado de unos emoticones de corazones negros, muy característicos de Cazzu.

En la publicación, el cantante mexicano Emiliano Aguilar decidió comentarle unos emoticones de fuego, haciendo referencia al ardiente espectáculo de la artista en la capital argentina; aunque de acuerdo con algunos expertos en simbología, el emoji también se utiliza en momentos de "excitación, pasión, entusiasmo, atracción y deseo".

El comentario rápidamente consiguió más de once mil reacciones y posteriormente le comentó dos veces más. Después de los primeros emoticones, el hijo de Pepe Aguilar mencionó que "la jefa argentina se la rifa, la neta", acompañado nuevamente de un fuego y un emoji de corona, refiriéndose al reinado de Cazzu en la industria musical.

Por último, luego de recibir decenas de comentarios ofensivos por parte de los segudiores de la rapera argentina, el hermano de Ángela Aguilar comentó: "Por respeto a Cazzu no voy a insultar a ninguno de sus fanáticos. Aquí puro respeto, me gusta su carrera artística y yo no me meto con nadie", evitando emitir más opinión al respecto.

Esta no es la primera vez que el cuñado de Christian Nodal muestra públicamente su admiración y reconocimiento hacia el talento de Cazzu, ya que en agosto del 2024 comentó que su admiración hacia la rapera argentina era genuina y a él no le parece extraño admirar a la artista: "¿Solo porque me gusta su música soy raro? Pues si lo soy".

Los comentarios de Emiliano han incendiado las redes sociales y muchos los consideran inapropiados, tomando en cuenta que durante la presentación de Cazzu en Buenos Aires los presentes comenzaron a insultar a Christian Nodal y a Ángela Anguilar, debido a que presuntamente la cantante mexicana le robó la pareja a la rapera argentina.