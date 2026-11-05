“Hermano”: La canción de Santana y Natalia Lafourcade que envía un mensaje de empatía y reconciliación a la humanidad

Carlos Santana, actualmente nominado al Latin Grammy 2026, y Natalia Lafourcade, 20 veces ganadora del Latin Grammy, promocionan Hermano, una canción que consideran como un poderoso himno, con el que envían un mensaje de empatía y reconciliación a la humanidad.

De acuerdo con Lafourcade, Hermano es una canción sobre una realidad profundamente difícil que enfrentamos como sociedad y como humanidad. La canción la compuso junto a Edgar Barrera, quien también estuvo a cargo de la producción.

“A veces, creo que hemos perdido de vista el significado de la vida, de la unión y de la hermandad. Esta canción llega como un recordatorio de todos esos vínculos que nos conectan, vínculos que, de alguna manera, hemos olvidado”, agregó.

Según Sony Music, musicalmente Hermano combina las raíces folclóricas mexicanas, a través del son jarocho veracruzano —un género que ha acompañado a Natalia Lafourcade en parte de su trayectoria— con la inigualable guitarra eléctrica de Santana, capaz de traducir las emociones que encierran los versos de la composición.

“Natalia Lafourcade tiene un espíritu hermoso y una conexión profunda al alma de la música”, indicó Santana.

Sony Music añadió que Hermano cuenta con versos que invitan a la reflexión, apela a la empatía, la paz, al amor y el sentido de hermandad entre los seres humanos, sin importar su origen. Además, recuerda lo que tenemos en común: los sueños, la familia, la misma identidad, el orgullo por las raíces y el planeta que habitamos, la Tierra.

El arma se convierte en una representación de los valores que hemos perdido. Sus balas están hechas de miedo, de miedos irracionales que generan guerras, conflictos, injusticia y división en el mundo Natalia Lafourcade

“Todos venimos de la misma madre: la Madre Tierra. Y, sin embargo, le hemos dado la espalda. También todos venimos de una madre que nos llevó en su vientre y, demasiadas veces, hemos terminado apuntando un arma hacia esa misma madre, hacia la mujer que nos dio la vida”, explicó Lafourcade sobre la letra.

“Hay una sinceridad suprema en la manera en que ella se expresa que te llega al centro del corazón. Hermano se trata de reconocer que somos un todo — una luz, una familia— sin importar de dónde vengamos ni el idioma que hablemos. Es un recordatorio de que debemos elegir el amor sobre el miedo, la unión sobre la división y la compasión sobre el juicio”, agregó Santana.

Hermano está disponible en todas las plataformas digitales y llega dos meses después del video oficial de Mi gran amor, junto a Becky G, canción que les valió una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Canción del Año.

Hermano y Mi gran amor se unen a Velas junto a Carín León, y Me retiro junto a Grupo Frontera, temas con los que Santana inauguró una nueva era musical, marcada por una estrecha colaboración con el compositor y productor Edgar Barrera, 29 veces ganador del Latin Grammy.