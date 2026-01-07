Héroes del Silencio Sinfónico 2026: El homenaje a una de las bandas emblemáticas del rock en español

Escenario

Héroes del Silencio Sinfónico 2026: El homenaje a una de las bandas emblemáticas del rock en español

Una banda base (guitarras, batería y bajo), con música sinfónica interpretada por virtuosos músicos y una voz icónica, ofrecerán a los guatemaltecos un repertorio con éxitos de Héroes del Silencio.

|

time-clock

Héroes del Silencio Sinfónico 2026

En Guatemala se continúa escuchando la discografía de la banda española Héroes del Silencio. (Foto Prensa Libre: Cortesía NiuMark)

Las canciones de la banda española Héroes del Silencio se siguen escuchando en Guatemala y de acuerdo con la productora NiuMark, en el país se ofrecerá un homenaje sinfónico en el que se interpretarán los temas que popularizaron Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu.

“La fuerza de la banda española Héroes del Silencio se presentará en un espectáculo inolvidable como un homenaje magistral a la legendaria banda que marcó a toda una generación y sigue marcando a muchos hoy en día”, indicó NiuMark.

Según la productora, el concierto ofrecerá una experiencia única que fusionará el rock con una banda base (guitarras, batería y bajo), la música sinfónica interpretada por virtuosos músicos y una voz icónica que llevará a los asistentes por un recorrido de la discografía de una de las bandas emblemáticas del rock en español.

Fecha

El concierto sinfónico y homenaje a Héroes del Silencio se realizará el jueves 12 de febrero del 2026

Hora

El show está previsto para las 20 horas

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NiuMark (@niumarkmusic)

Lugar

Teatro Lux - 6 Avenida y 11 calle esquina, zona 1

Precios y localidades

  • Platea | Q285 + Q35 por servicio de tiquetera

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de tickt.live

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

Lee más artículos de Keneth Cruz

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala Héroes del Silencio Qué hacer en Guatemala Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS