Héroes del Silencio Sinfónico 2026: El homenaje a una de las bandas emblemáticas del rock en español

Las canciones de la banda española Héroes del Silencio se siguen escuchando en Guatemala y de acuerdo con la productora NiuMark, en el país se ofrecerá un homenaje sinfónico en el que se interpretarán los temas que popularizaron Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel y Pedro Andreu.

“La fuerza de la banda española Héroes del Silencio se presentará en un espectáculo inolvidable como un homenaje magistral a la legendaria banda que marcó a toda una generación y sigue marcando a muchos hoy en día”, indicó NiuMark.

Según la productora, el concierto ofrecerá una experiencia única que fusionará el rock con una banda base (guitarras, batería y bajo), la música sinfónica interpretada por virtuosos músicos y una voz icónica que llevará a los asistentes por un recorrido de la discografía de una de las bandas emblemáticas del rock en español.

Fecha

El concierto sinfónico y homenaje a Héroes del Silencio se realizará el jueves 12 de febrero del 2026

Hora

El show está previsto para las 20 horas

Lugar

Teatro Lux - 6 Avenida y 11 calle esquina, zona 1

Precios y localidades

Platea | Q285 + Q35 por servicio de tiquetera

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de tickt.live

