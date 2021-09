Hijo de Chespirito revela un detalle poco conocido de la emblemática gorra del Chavo del 8

De acuerdo con el hijo del comediante, en ocasiones la gorra le incomodaba a su padre cuando no estaban grabando, pero debido a que debía encargarse de muchas tareas en el plató por ser guionista, director y productor, acostumbraba a dejarla en varios lugares.

Es por ello por lo que un día decidió que sería su hijo el encargado de resguardar la famosa gorra cuando no se encontraban grabando.

“Una vez se me quedó viendo y me dijo: ‘campeón, tienes una tarea. Eres el encargado de cuidar la gorra, que no se nos pierda. Sabes que en el set lo dejo por todos lados. Tú eres el encargado de cuidarla”, contó Gómez Fernández.

El hijo del comediante comentó que ese fue su primer trabajo en la televisión, un recuerdo que valora con mucho cariño.

“Yo estaba muy chiquito, no dimensionaba lo importante, la responsabilidad y el honor que era ese trabajo. Te vas dando cuenta, cuando pasan los años, que hacías algo muy importante. Siempre recuerdo eso como mi primer trabajo. Y, desde entonces, seguimos haciéndolo con mucho cariño, cuidarle la gorra al Chavito“, señaló Gómez Fernández.