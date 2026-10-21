“Historias escalofriantes, terror en alta mar”: la apuesta escénica de La Maleta Producciones

Los cuentos La caja oblonga, El manuscrito hallado en una botella y la novela Las aventuras de Gordon Pin son relatos del genial escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1949). Ahora, son llevados a escena por La Maleta Producciones bajo el título Historias escalofriantes, terror en alta mar y en esta ocasión se presentarán el 30 y 31 de octubre en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA).

La productora guatemalteca señala que desde 2017, cada 31 de octubre se le rinde tributo a este autor, quien es considerado el maestro de los cuentos de terror, con una puesta en escena. En ocasiones anteriores, La Maleta Producciones ha presentado El Gato Negro, El Corazón Delator, El Cuervo, El Barril del Amontillado, Relatos Macabros (Basado en Berenice, El Retrato Oval y Los asesinatos de la calle Morgue).

La obra elegida para este 2026 combina danza contemporánea, ópera y música de cámara con violoncelo y piano para hacer la experiencia mucho más inmersiva.

El elenco es integrado por Nelson Ortíz, guionista y director; la productora Brenda Santizo y los actores Holdy Salazar, Nadia Méndez, Karen Pineda, Josué Coronado, Álvaro Molina, Javier Granados, Marcelo Ortíz y Roberto Sosa. A cargo de la ejecución de la música estarán el pianista Esteban Xuruc y el cellista David de León.

Nelson Ortiz dirigirá la obra que se presentará en el Teatro Dick Smith. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Maleta Producciones)

Un reto

“Trabajar los textos de Edgar Allan Poe, no es tarea fácil, ya que son cuentos o relatos que no fueron escritos para teatro. Además, las historias son complejas al momento de unirlas en un obra, el reto es grande porque debemos mantener la esencia del cuento como tal y lograr integrar a los personajes para que nuestra obra sea lineal “, declara Nelson Ortiz.

"A través de los elementos del teatro logramos crear una atmosfera adecuada para cada una las historias, llevar esto al escena obliga a diseñar muy bien la iluminación, el sonido y el espacio para transmitir claustrofobia, miedo o delirio sin caer en lo absurdo, esto se logra a través de la narración de los personajes, aquí es donde debemos sostener la tensión dramática durante una función completa sin que la historia se vuelva repetitiva”, añade el director.

Los textos de terror de Edgar Allan Poe, no ofrecen al lector sobresaltos físicos directos, sino los mismos textos crean una atmósfera, de misterio, culpa y deterioro mental, eso mismo manejamos en este montaje, queremos que sea muy vivido para espectadores el ambiente de misterio y oscuridad que muchas veces relata en primera persona, además nos basamos en los cuentos que tienen en común el alta mar. asegura la productora Brenda Santizo.

Fechas

30 y 31 de octubre

Horario

20:30 horas

Admisión

Preventa Palco: Q150 y Platea: Q200. En la taquilla el día del evento Q225

Boletos

Los boletos pueden adquirirse a través de Culturales IGA (iga.edu.gt)

Lugar

IGA, ruta 1 4-05 zona 4

Ubicación

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