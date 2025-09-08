Homenaje a Héroes del Silencio: Entropya ofrecerá concierto y celebrará el 30 aniversario del álbum “Avalancha”

La banda guatemalteca Entropya está enfocada en la producción de nuevos temas, los cuales ha grabado en el estudio Medusa. Además, continúa deleitando a los fanáticos locales del grupo español Héroes del Silencio, debido al estilo en el que interpretan sus éxitos.

Entorpya se fundó en el 2000 y en la actualidad está integrada por Francisco Contreras (voz), Kelin Domínguez (batería), Alejandro Galindo (guitarra principal), Vladimir Pineda (bajo), y Rubén Carrillo (guitarra de apoyo).

Durante más de dos décadas, Entropya ha sido reconocida por ser la banda “oficial” de Guatemala que interpreta temas de Héroes del Silencio, un calificativo que se ganó debido a los conciertos que ha dado en varias ciudades del país y en la que han compartido escenario con integrantes del grupo español.

Contreras, Domínguez, Galindo, Pineda y Carrillo ofrecerán un nuevo homenaje a Héroes en el que se enfocarán especialmente en los temas de Avalancha, álbum que se lanzó en septiembre de 1995.

Para celebrar el 30 aniversario del último disco de estudio de la banda española, Entropya interpretará éxitos como Deshacer el mundo, Iberia sumergida, Avalancha, En brazos de la fiebre, Parasiempre, La chisa adecuada, Morir todavía y La espuma de venus, entre otros.

El grupo nacional también interpretará éxitos de todos los álbumes de Héroes del Silencio y recordará el estilo de las canciones que popularizaron músicos como Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu y Alan Boguslavsky.

Fecha

Entropya ofrecerá un concierto Homenaje a Héroes del Silencio, el sábado 13 de septiembre del 2025.

Hora

El show está previsto para las 20 horas.

Lugar

El Ataque, Ruta 1 3-63 Villa Paula z.4

Precios y localidades

Preventa – Q50

En la taquilla el día del evento – Q75

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir vía WhatsApp al número 47690434

