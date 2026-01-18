Escenario

Horóscopo de hoy domingo 18 de enero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 marzo a 20 abril)

Amor: los problemas de comunicación se resolverán sin discusiones si presta mayor atención.

Salud: evitar excesos le ayudará a sentirse mejor.

Sorpresa: comentario elogioso.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Amor: momento propicio para hallar soluciones a temas que dañaban la armonía en la pareja.

Salud: un dolor crónico comenzará a ceder.

Sorpresa: palabras conmovedoras.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Amor: pequeñas atenciones propiciarán un acercamiento y disiparán los roces.

Salud: un chequeo será oportuno.

Sorpresa: alguien faltará a la verdad.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Amor: la madurez permitirá superar altibajos y alejar a personas entrometidas.

Salud: una molestia desaparecerá.

Sorpresa: cambio inesperado.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Amor: un anhelo cumplido fortalecerá la armonía y abrirá una nueva etapa.

Salud: alivio en la zona de la espalda.

Sorpresa: reencuentro inesperado.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Amor: actuar con sentido común evitará desgastes y hará renacer la intimidad.

Salud: un estudio traerá tranquilidad.

Sorpresa: visita incómoda.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Amor: se cansará de rendir cuentas y decidirá tomar la iniciativa en lo afectivo.

Salud: un tratamiento dará buenos resultados.

Sorpresa: llega la buena fortuna.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Amor: el compromiso crecerá y será retribuido con gran calidez; la pareja brillará.

Salud: mejorías gracias a una alimentación más sana.

Sorpresa: devolución de dinero.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Amor: las circunstancias favorecerán nuevas relaciones o una reconciliación.

Salud: la actividad física resultará muy beneficiosa.

Sorpresa: conflicto resuelto.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Amor: su capacidad de escucha convertirá una cita en un momento muy agradable.

Salud: la gimnasia será positiva.

Sorpresa: gesto amable de alguien cercano.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Amor: la intimidad dejará de ser un problema y permitirá disfrutar de cálidos momentos.

Salud: desaparecerán molestias en las rodillas.

Sorpresa: señales claras de prosperidad.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Amor: el vínculo se afianzará con diálogo sincero y aceptación mutua.

Salud: buen momento para realizar un chequeo.

Sorpresa: su sensibilidad será muy valorada.

Si cumple años hoy es una persona muy disciplinada y hábil en su profesión; le gustan las cosas bien hechas.