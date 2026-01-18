Escenario
Horóscopo de hoy domingo 18 de enero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (21 marzo a 20 abril)
Amor: los problemas de comunicación se resolverán sin discusiones si presta mayor atención.
Salud: evitar excesos le ayudará a sentirse mejor.
Sorpresa: comentario elogioso.
Tauro (21 abril a 20 mayo)
Amor: momento propicio para hallar soluciones a temas que dañaban la armonía en la pareja.
Salud: un dolor crónico comenzará a ceder.
Sorpresa: palabras conmovedoras.
Géminis (21 mayo a 21 junio)
Amor: pequeñas atenciones propiciarán un acercamiento y disiparán los roces.
Salud: un chequeo será oportuno.
Sorpresa: alguien faltará a la verdad.
Cáncer (22 junio a 22 julio)
Amor: la madurez permitirá superar altibajos y alejar a personas entrometidas.
Salud: una molestia desaparecerá.
Sorpresa: cambio inesperado.
Leo (23 julio a 22 agosto)
Amor: un anhelo cumplido fortalecerá la armonía y abrirá una nueva etapa.
Salud: alivio en la zona de la espalda.
Sorpresa: reencuentro inesperado.
Virgo (23 agosto a 22 septiembre)
Amor: actuar con sentido común evitará desgastes y hará renacer la intimidad.
Salud: un estudio traerá tranquilidad.
Sorpresa: visita incómoda.
Libra (23 septiembre a 22 octubre)
Amor: se cansará de rendir cuentas y decidirá tomar la iniciativa en lo afectivo.
Salud: un tratamiento dará buenos resultados.
Sorpresa: llega la buena fortuna.
Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)
Amor: el compromiso crecerá y será retribuido con gran calidez; la pareja brillará.
Salud: mejorías gracias a una alimentación más sana.
Sorpresa: devolución de dinero.
Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)
Amor: las circunstancias favorecerán nuevas relaciones o una reconciliación.
Salud: la actividad física resultará muy beneficiosa.
Sorpresa: conflicto resuelto.
Capricornio (22 diciembre a 20 enero)
Amor: su capacidad de escucha convertirá una cita en un momento muy agradable.
Salud: la gimnasia será positiva.
Sorpresa: gesto amable de alguien cercano.
Acuario (21 enero a 19 febrero)
Amor: la intimidad dejará de ser un problema y permitirá disfrutar de cálidos momentos.
Salud: desaparecerán molestias en las rodillas.
Sorpresa: señales claras de prosperidad.
Piscis (20 febrero a 20 marzo)
Amor: el vínculo se afianzará con diálogo sincero y aceptación mutua.
Salud: buen momento para realizar un chequeo.
Sorpresa: su sensibilidad será muy valorada.
Si cumple años hoy es una persona muy disciplinada y hábil en su profesión; le gustan las cosas bien hechas.