Escenario
Horóscopo de hoy domingo 29 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Amor: la cercanía de una expareja causará inquietud y entredichos si inicia una nueva relación.
Salud: sin excusas para caminar.
Sorpresa: visita agradable.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Amor: la comunicación mejorará en la pareja y propiciará momentos gratos y gestos de calidez.
Salud: un control será conveniente.
Sorpresa: familiar entrometido.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Amor: hará bien en no entrometerse donde no le corresponde o su pareja perderá la paciencia.
Salud: ingerirá alimentos más saludables.
Sorpresa: noticia increíble.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Amor: comenzará a ver a alguien cercano como el amor de su vida; posible romance.
Salud: una dolencia cederá.
Sorpresa: planteamiento irresistible.
Leo (julio 23-agosto 22)
Amor: una crítica a su pareja causará más daño del que imagina; conviene suavizar las palabras.
Salud: un estudio resultará favorable.
Sorpresa: visita inesperada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Amor: le pedirán coherencia entre lo que dice y hace; lo tomará con afecto.
Salud: una molestia se disipará.
Sorpresa: oportunidad increíble.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Amor: con dudas aclaradas, un romance iniciará con confianza y calidez mutua.
Salud: la energía se renovará.
Sorpresa: viaje no planeado.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Amor: los familiares dejarán de entrometerse y, por el contrario, serán de gran ayuda.
Salud: todo estará bajo control.
Sorpresa: valioso consejo.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: recibirá quejas por cierta dispersión, pero su pareja actuará con paciencia.
Salud: se relajará y dormirá bien.
Sorpresa: actitud reprochable.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Amor: la relación pasará de la tibieza a la calidez y la armonía se fortalecerá.
Salud: los buenos hábitos ayudarán.
Sorpresa: crítica dolorosa.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Amor: un viaje de la pareja renovará el vínculo y la calidez crecerá.
Salud: las tensiones se disiparán.
Sorpresa: momento decisivo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Amor: la timidez puede parecer indiferencia; si toma iniciativas, resultará irresistible.
Salud: una molestia se aliviará.
Sorpresa: encuentro romántico.
Si usted cumple años hoy es una persona curiosa y reservada, pero romántica: disfruta de amores imposibles.