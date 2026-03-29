Horóscopo de hoy domingo 29 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Amor: la cercanía de una expareja causará inquietud y entredichos si inicia una nueva relación.

Salud: sin excusas para caminar.

Sorpresa: visita agradable.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Amor: la comunicación mejorará en la pareja y propiciará momentos gratos y gestos de calidez.

Salud: un control será conveniente.

Sorpresa: familiar entrometido.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Amor: hará bien en no entrometerse donde no le corresponde o su pareja perderá la paciencia.

Salud: ingerirá alimentos más saludables.

Sorpresa: noticia increíble.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Amor: comenzará a ver a alguien cercano como el amor de su vida; posible romance.

Salud: una dolencia cederá.

Sorpresa: planteamiento irresistible.

Leo (julio 23-agosto 22)

Amor: una crítica a su pareja causará más daño del que imagina; conviene suavizar las palabras.

Salud: un estudio resultará favorable.

Sorpresa: visita inesperada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Amor: le pedirán coherencia entre lo que dice y hace; lo tomará con afecto.

Salud: una molestia se disipará.

Sorpresa: oportunidad increíble.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Amor: con dudas aclaradas, un romance iniciará con confianza y calidez mutua.

Salud: la energía se renovará.

Sorpresa: viaje no planeado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Amor: los familiares dejarán de entrometerse y, por el contrario, serán de gran ayuda.

Salud: todo estará bajo control.

Sorpresa: valioso consejo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: recibirá quejas por cierta dispersión, pero su pareja actuará con paciencia.

Salud: se relajará y dormirá bien.

Sorpresa: actitud reprochable.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Amor: la relación pasará de la tibieza a la calidez y la armonía se fortalecerá.

Salud: los buenos hábitos ayudarán.

Sorpresa: crítica dolorosa.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Amor: un viaje de la pareja renovará el vínculo y la calidez crecerá.

Salud: las tensiones se disiparán.

Sorpresa: momento decisivo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Amor: la timidez puede parecer indiferencia; si toma iniciativas, resultará irresistible.

Salud: una molestia se aliviará.

Sorpresa: encuentro romántico.

Si usted cumple años hoy es una persona curiosa y reservada, pero romántica: disfruta de amores imposibles.