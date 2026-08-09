House of the Dragon: cuándo se estrena el último episodio de la tercera temporada y qué se sabe de la temporada 4

La tercera temporada de House of the Dragon ha llevado al público a la guerra por el Trono de Hierro, que ha provocado conflictos que siguen dividiendo a la familia Targaryen. Esta entrega, marcada por los enfrentamientos, avanza hacia su final con el estreno del episodio 8.

Conocida en español como La casa del dragón, la serie ha mantenido en vilo al público, que espera ver a su personaje favorito llegar al Trono de Hierro. La producción, ambientada en el universo de Game of Thrones, ha llevado a los espectadores al pasado de la familia Targaryen, que durante la tercera temporada ha estado inmersa en una guerra civil.

Este 9 de agosto, el público podrá ver el episodio 8 de House of the Dragon, que podría marcar un momento decisivo en la guerra y en la defensa del trono de la reina, pues, según Rhaenyra, “No habrá duda sobre quién los dioses eligieron para gobernar”.

El episodio llegará a HBO y HBO Max mediante transmisión por internet y será el más largo de la temporada, con 75 minutos de duración. El final estará disponible a las 19 horas y mostrará el desenlace de esta etapa de la batalla.

La tercera temporada profundiza en el conflicto entre Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen, quienes buscan llegar al Trono de Hierro. Esta entrega lleva al público al conflicto conocido como la Danza de los Dragones, en el que cada bando intensifica los enfrentamientos.

Al inicio de la temporada, destaca Infobae, se produjo la Batalla de la Garganta, que estaba planeada para la segunda entrega, pero finalmente llegó en la tercera, lo que dio un ritmo más intenso a la temporada.

Asimismo, Rhaenyra Targaryen se ha visto inmersa en una guerra que ha dividido a la familia y le ha complicado mantener el liderazgo político y militar. Además, para la llegada del último episodio, el dragón de Aegon II regresa para defenderlo, lo que cambia el desarrollo del conflicto.

El episodio 8 marcará el cierre de esta temporada y dejará abierta la historia para los conflictos posteriores. En cuanto a una cuarta temporada, se reveló que HBO tendría prevista una última entrega, que podría llegar en el 2028.

Según portales como Winter is Coming, los trabajos para desarrollar la historia comenzaron en enero pasado y el rodaje podría comenzar en el 2027.