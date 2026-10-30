Ian McKellen dedica emotivas palabras a Patrick Stewart tras su fallecimiento: era alguien en “quien confiar, admirar y, en mi caso, amar”

El actor Ian McKellen, conocido internacionalmente por su papel de Magneto, despidió con un emotivo mensaje a su amigo Patrick Stewart, quien interpretó al profesor Charles Xavier. En sus palabras recordó su trayectoria actoral y la amistad que los unía.

Stewart, quien luchó contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy, fue reconocido por su participación en las franquicias Star Trek y X-Men. Tuvo una amplia trayectoria en el cine, la televisión y el teatro.

Luego de que Kelly Bush Novak diera a conocer su fallecimiento, ocurrido el miércoles 28 de octubre, Ian McKellen compartió en redes sociales un mensaje de despedida a su amigo, bajo el título "Sir Patrick Stewart (1940-2026)".

En su publicación recordó su vínculo personal y los años que compartieron en el teatro y el cine. “Antes de todo, Patrick fue definido por haber nacido y criado en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se podía oír en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía”, destacó.

McKellen reflexionó sobre el carácter de los hombres de Yorkshire, Inglaterra, quienes, según expresó, no dicen medias verdades ni evitan los grandes problemas. También reconoció que Patrick Stewart tenía un corazón amoroso. “Llevaba su corazón en la manga, lo que lo hizo un hombre en quien confiar, admirar y en mi caso, amar”, recalcó al recordar a su amigo y colega, con quien compartió escenas en X-Men.

Entre sus anécdotas, McKellen resaltó la complicidad que desarrollaron durante sus trayectorias en el teatro británico clásico. Según recordó, se conocieron en su juventud, cuando ambos eran actores de la Royal Shakespeare Company, hace medio siglo. Aunque no participaban en las mismas producciones, ya se conocían.

McKellen recordó que uno de sus primeros encuentros significativos con Stewart ocurrió años después, cuando coincidieron en una calle del centro de Londres. En aquella ocasión, Stewart le comentó que había recibido una oferta para unirse a una producción llamada Star Trek.

"Pero Patrick piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?”, recordó McKellen que le había dicho.

Stewart, sin embargo, asumió el riesgo de protagonizar la exitosa producción de Star Trek. McKellen resaltó que fue acertado que se arriesgara, pues ofreció al público una maravillosa actuación.

El actor que se integró a X-Men también fue un referente del teatro, al participar en obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett, en Stratford-upon-Avon, el West End de Londres y Broadway.

Ambos actores compartieron escenario en el teatro y la pantalla en el cine. En X-Men interpretaron a Magneto y al profesor Charles Xavier, personajes cuya rivalidad contrastaba con la amistad que mantenían fuera de la pantalla.

McKellen resaltó que, pese a mudarse a Estados Unidos, donde continuó su carrera y conoció a su pareja, Sunny Ozell, Stewart nunca abandonó sus orígenes. Por último, detalló que su actuación de despedida llegará en Avengers: Doomsday, producción en la que ambos compartieron pantalla por última vez.