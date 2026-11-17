Tras 11 años de ausencia, Ian McKellen retoma su papel como Magneto en la nueva película Avengers: Doomsday, un regreso que marca la carrera del actor británico de 86 años.

A un mes del estreno de la producción, que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre del 2026, el intérprete expresó su emoción por volver a encarnar a Magneto y reflexionó sobre la permanencia del personaje que comenzó a interpretar en el 2000, hace 26 años.

Aunque aseguró que nunca sintió temor de que su personaje cayera en el olvido durante estos 11 años, en una entrevista con la revista Empire reconoció que "fue muy agradable no ser olvidado".

McKellen debutó como Magneto en la película original de X-Men, en el 2000. Luego participó en las secuelas X2 (2003) y X-Men: La decisión final (2006).

En el 2014 volvió a encarnar al personaje en X-Men: Días del futuro pasado, pero desde entonces no había vuelto a interpretarlo.

"Por supuesto, sé que Magneto no ha sido olvidado porque al menos una vez al día alguien se me acerca y quiere hablar sobre X-Men", afirmó en la conversación.

Con su regreso en Avengers: Doomsday, McKellen compartió que, pese a estar cerca de los 90 años, decidió realizar sus propias escenas de acción durante el rodaje.

La producción reunirá a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y los guerreros de Wakanda, quienes se enfrentarán a una amenaza existencial inédita en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el filme, el actor comparte escenas con Pedro Pascal, quien da vida a Reed Richards; Anthony Mackie, quien interpreta al Capitán América; James Marsden, quien regresa como Cyclops; Rebecca Romijn, como Mystique; Alan Cumming, como Nightcrawler, y Kelsey Grammer, como Beast.

Avengers: Doomsday tiene programado su estreno para el 17 de diciembre del 2026 en las salas de cine de Latinoamérica.

El actor británico Ian McKellen también es famoso por interpretar a Gandalf en las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.