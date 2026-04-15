Iglesia de Dios realizará Multitudinaria Nacional 2026 con hasta 14 mil asistentes en zona 6

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Iglesia de Dios realizará Multitudinaria Nacional 2026 con hasta 14 mil asistentes en zona 6

La Multitudinaria Nacional 2026, "Y me seréis testigos", organizada por la Iglesia de Dios, se llevará a cabo en las instalaciones de Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital el sábado 18 de abril.

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Large group of fans with arms raised having fun on a music concert at night.

El evento Multitudinaria Nacional 2026 será el sábado 18 de abril en Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La congregación mundial conocida como Iglesia de Dios, que tiene presencia en toda la República de Guatemala, llevará a cabo la Multitudinaria Nacional 2026, Y me seréis testigos, que reunirá entre 10 mil y 14 mil personas en las instalaciones de Cementos Progreso, en la zona 6.

La multitudinaria es un encuentro para compartir a nivel espiritual con mensajes y música de alabanza, así como para conocer los trabajos recientes que se han hecho en los 17 distritos que pertenecen a esta organización y que están en todo el país. Esta congregación existe en Guatemala desde 1957.

Durante la Multitudinaria se tendrá la participación de invitados de Estados Unidos y Centroamérica para conocer la dinámica guatemalteca. La idea de esta agrupación es conocer a Dios y también ayudar por medio de actividades sociales. “Se han hecho reconstrucciones de casas en desastres, llevar alimento, apoyar en la donación de sangre, entre otras actividades”, dice el ministro Walter Apen, presidente de la Iglesia de Dios en Guatemala.

“Queremos trabajar bajo la misma misión y apoyar en especial a los más vulnerables en Guatemala”, describe Apen.

Fecha:

Sábado 18 de abril

Hora:

De 8 a 15 horas

Lugar:

Estadio Cementos Progreso, zona 6

Entrada:

Gratuita

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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