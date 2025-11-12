II Festival Mosaico Artístico 2025: arte, creatividad y encuentro este 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Guatemala

Pintura, grabado, ilustración, gráfica contemporánea y otras expresiones serán protagonistas del Festival Mosaico Artístico este sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Será un evento que reunirá a artistas de diferentes generaciones y corrientes.

Esta experiencia cultural es apta para toda la familia. Según los organizadores, el arte se convierte en un punto de encuentro, diálogo y celebración, así como un espacio de intercambio entre creadores, asistentes y la comunidad cultural.

Camilo Almaráz, organizador del Festival Mosaico Artístico 2025, afirma que esta es una de las actividades que permiten mostrar el talento del país en toda su diversidad. “No solo buscamos destacar las artes visuales y gráficas, sino también otras manifestaciones artísticas como la música y la poesía”, añade.

Asimismo, comenta que el propósito es que el evento crezca año con año, integrando a más artistas y fortaleciendo el reconocimiento del arte nacional en todas sus expresiones.

Fecha

15 y 16 de noviembre de 2025

Hora

De 10 a 18 horas

Lugar

Centro Cultural Mosaico Guatemala, zona 1 capitalina

Precio

Entrada libre

