Escenario
Il Volo en Guatemala 2026: Fecha, hora y lugar del concierto que el trío italiano ofrecerá en el país
El trío italiano Il Volo regresará a Guatemala y ofrecerá un concierto en uno de los recintos icónicos de la capital.
Il Volo promociona la gira "World Tour 2026-2027" en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Il Volo, el trío conformado por Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto y Piero Barone, regresará al país y brindará un espectáculo que formará parte de su gira World Tour 2026-2027.
Desde enero pasado, la productora local Asa Promotions reveló que el trío italiano volverá a interpretar sus éxitos en un recinto en el que ha cautivado a sus admiradores en el país.
“Tres voces, un escenario icónico y una noche que quedará para la historia”, indicó Asa Promotions, en una publicación que compartió en redes sociales.
“El trío italiano estará en Guatemala para deleitarnos con su espectacular tour”, añadió la productora.
Fecha
Il Volo se presentará en Guatemala el sábado 14 de marzo del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas.
Lugar
Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Precios y localidades
- Balcón II y Palcos - Q690 + Q135 service fee
- Balcón I y Palcos - Q990 + Q180 service fee
- Platea lateral - Q1,190 + Q215 service fee
- Platea central - Q1,290 + Q235 service fee
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de ticketasa.gt
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