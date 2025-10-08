Imparten taller para explorar el significado de los nahuales mayas en Antigua Guatemala

Los nahuales mayas poseen significados especiales, así como una profunda relevancia cultural e histórica. Uno de los aspectos más llamativos de estos elementos es que cada persona tiene su propio nahual, determinado por su fecha de nacimiento.

La Alianza Francesa, en su sede ubicada en Antigua Guatemala, organiza un taller sobre el origen y el significado de los nahuales, mediante una clase interactiva a cargo de la artista Mercedes Pérez.

Pérez indica que el objetivo de este taller es “dar a conocer la cultura maya kaqchikel en espacios turísticos nacionales e internacionales, para fortalecer la identidad cultural y fomentar el respeto a la ideología cultural”.

Posteriormente, se llevará a cabo un taller de pintura, en el que los asistentes podrán dar color a su propio nahual sobre piedra.

Fecha

Sábado 11 de octubre del 2025

Hora

De 14 a 16 horas

Lugar

Alianza Francesa, Antigua Guatemala

Precio

Q75

Afiche oficial del Taller de cultura Maya y nahuales impartido en Alianza Francesa Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Reservaciones

Inscripción previa por medio del WhatsApp 5620-6008

