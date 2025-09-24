Inauguran exposición “Bestiario para días futuros” en Centro Histórico capitalino

Punto D Contemporáneo presenta la exposición individual Bestiario para días futuros, del artista Kevin Mérida (1992).

El sábado 27 de septiembre se inaugurará el open house de la muestra, de 11 a 17.30 horas. Además, habrá visitas guiadas durante los sábados de octubre para conocer de cerca el trabajo del artista.

En su obra visual se aprecian figuras realistas en segunda y tercera dimensión, en las que predominan los tonos rojizos y oscuros. Los amantes del arte visual podrán acercarse a la propuesta estética de Mérida.

De acuerdo con el comunicado oficial, la curaduría y museografía están a cargo de David Urbina, y los textos son autoría del escritor Javier Payeras.

Fechas

La exposición se inaugurará el 27 de septiembre de 2025 y estará abierta hasta el 1 de noviembre. Las visitas guiadas están programadas para los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre.

Horarios

Inauguración : 11 a 17.30 horas (la visita guiada del artista será a las 12 horas).

: 11 a 17.30 horas (la visita guiada del artista será a las 12 horas). Visitas guiadas de octubre : 11.30 horas.

: 11.30 horas. Horario regular: lunes a sábado, de 11 a 17 horas.

Lugar

Punto D Contemporáneo (pent-house, edificio ELMA, 8ª calle 6-06, zona 1, Centro Histórico).

Contacto

Para más información, puede comunicarse al teléfono 2220-7945

