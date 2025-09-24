Escenario
Inauguran exposición “Bestiario para días futuros” en Centro Histórico capitalino
"Bestiario para días futuros" es una exhibición visual del artista guatemalteco Kevin Mérida. Conozca más detalles sobre esta exposición.
Kevin Mérida, artista visual guatemalteco, inaugurará su exposición Bestiario para días futuros este sábado 27 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Punto D Contemporáneo presenta la exposición individual Bestiario para días futuros, del artista Kevin Mérida (1992).
El sábado 27 de septiembre se inaugurará el open house de la muestra, de 11 a 17.30 horas. Además, habrá visitas guiadas durante los sábados de octubre para conocer de cerca el trabajo del artista.
En su obra visual se aprecian figuras realistas en segunda y tercera dimensión, en las que predominan los tonos rojizos y oscuros. Los amantes del arte visual podrán acercarse a la propuesta estética de Mérida.
De acuerdo con el comunicado oficial, la curaduría y museografía están a cargo de David Urbina, y los textos son autoría del escritor Javier Payeras.
Fechas
La exposición se inaugurará el 27 de septiembre de 2025 y estará abierta hasta el 1 de noviembre. Las visitas guiadas están programadas para los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre.
Horarios
- Inauguración: 11 a 17.30 horas (la visita guiada del artista será a las 12 horas).
- Visitas guiadas de octubre: 11.30 horas.
- Horario regular: lunes a sábado, de 11 a 17 horas.
Lugar
Punto D Contemporáneo (pent-house, edificio ELMA, 8ª calle 6-06, zona 1, Centro Histórico).
Contacto
Para más información, puede comunicarse al teléfono 2220-7945
