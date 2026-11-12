Incidente en casa de Jamie Foxx: ¿qué pasó con el supuesto apuñalado?

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Incidente en casa de Jamie Foxx: ¿qué pasó con el supuesto apuñalado?

Las autoridades descubrieron lo que hubo detrás de un reporte de agresión en una fiesta realizada en la residencia del artista.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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LOS ANGELES (United States), 13/03/2025.- Jamie Foxx attends the premiere of Apple TV+'s 'Number One on the Call Sheet' at the TCL Chinese Theatre in Los Angeles, California, USA, 12 March 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Jamie Foxx estuvo en boca de los medios de comunicación luego de haberse reportado un supuesto apuñalamiento en su casa. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Las alarmas sonaron cuando el sábado 7 trascendió que la policía debió acudir a la residencia del actor y cantante estadounidense Jamie Foxx al haberse reportado un apuñalamiento. Sin embargo, al parecer todo se debió a una fiesta que se salió de control y una pareja de jóvenes que se exaltaron y golpearon mutuamente.

El reporte inicial fue de un herido en el cuello. Univisión indica que Foxx su hija Anelise celebraban el llamado Skvlk Fest, al que acudieron cientos de jóvenes. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y arrestaron a un hombre por presunta agresión con un arma mortal.

El joven agredido recibió atención de los servicios médicos de emergencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, antes de que los investigadores pudieran entrevistarlo.

El lunes 9, las autoridades emitieron un comunicado de prensa en el que detallaron que la lesión de uno de los jóvenes trasladados a un hospital no habría sido provocada por un arma blanca. Además, pudieron determinar que todo se trató de una pelea en la que ambos intercambiaron golpes.

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Añadieron que después de realizar entrevistas y revisar las circunstancias del caso, los investigadores determinaron que la herida aparentemente hubo agresión mutua y la herida no puso en peligro la vida del joven.

El reporte policial añade que en el transcurso de la fiesta hubo varios enfrentamientos entre los jóvenes que consumían alcohol. Incluso afirmaron que mientras atendían la emergencia reportada hubo otra pelea que debieron detener.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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