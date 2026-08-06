Sean “Diddy” Combs tendrá una nueva fecha de liberación: qué se sabe de la reducción de su condena

La justicia de Estados Unidos cambió nuevamente la fecha estimada de liberación del rapero Sean “Diddy” Combs, mientras su equipo legal continúa apelando la sentencia emitida en el 2025.

Es la cuarta ocasión en que la justicia modifica la fecha de liberación del músico, quien cumple condena en una prisión federal de Nueva Jersey, luego de ser sentenciado por dos cargos de transporte con fines de prostitución en el 2025.

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó la fecha de liberación del fundador de Bad Boy Records, prevista ahora para febrero del 2028. La medida se conoció semanas después de que se le señalara de protagonizar un altercado físico con otro interno.

Medios internacionales informaron que el altercado ocurrió en julio pasado y se derivó de que uno de los internos insultó a Sean “Diddy” Combs. El incidente escaló hasta el punto de que tuvo que intervenir el personal de la penitenciaría para separarlos y trasladar a Combs a aislamiento.

Luego de ser condenado, se estableció el 4 de junio del 2028 como fecha de salida; posteriormente, esta fue modificada para el 20 de febrero del 2028.

Us Weekly consultó con el equipo legal de Combs para esclarecer a qué se debe el cambio. La respuesta fue: “En este punto no tenemos la información necesaria para responder con claridad”.

Sean “Diddy” Combs cumple una condena de 50 meses de prisión en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey. La sentencia fue dictada luego de un juicio mediático en el que se le señalaba de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.

Pese a la sentencia, el equipo legal del rapero insiste en su inocencia, lo que lo ha llevado a impulsar una apelación para buscar la anulación de la condena. En varias ocasiones, el equipo legal ha señalado que el tiempo de prisión impuesto “fue excesivo”.

Asimismo, durante la sentencia emitida en Nueva York, se estableció que Sean “Diddy” Combs deberá pagar una multa de US$500 mil. Infobae resaltó que el juez Arun Subramanian también indicó que, una vez cumplida la condena, deberá permanecer cinco años en libertad supervisada.