“Intensamente 2” pasa a la historia como la película más taquillera de 2024

Con US $1 mil 698 millones recaudados, "Intensamente 2" será recordada como la película más taquillera de 2024.

Intensamente 2 fue la cinta más taquillera del 2024 con US $1 mil 698 millones recaudados en todo el mundo, seguida de Deadpool & Wolverine y Mi villano favorito 4, con US $1 mil 338 y 969 millones respectivamente, según los datos distribuidos por la web Box Office Mojo.

La secuela de Intensamente se estrenó en verano batiendo todos los récords de taquilla. Seis semanas después de estrenarse se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, superando a Frozen (2013). Asimismo, es la primera cinta en superar el umbral de los US $1 mil millones de recaudación.

Sin embargo, otros largometrajes también fueron bien recibidos por el público. Deadpool & Wolverine, el filme protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, era uno de las más esperados del 2024 y también se ha convertido en uno de los más exitosos.

Dos secuelas se alzan con el tercer y cuarto puesto de las películas más taquilleras de 2024: Moana 2, que obtuvo US $882 millones de recaudación, y la segunda parte de Dune, que logró US $714 millones.

Wicked, la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió US $ 634 millones. Otras cintas taquilleras fueron Godzilla x Kong: The New Empire, Kung Fu Panda 4', Venom: El último baile y Beetlejuice Beetlejuice.

¿Por qué Intensamente 2 se posicionó entre las películas favoritas del público?

Algunos especialistas señalaron que una de las razones por las cuales esta película gustó al público es porque era fácil identificarse con los personajes de esta cinta, ya que retrataron emociones universales. Según el Colegio de Psicólogos de Argentina, estos cinco personajes hacen referencia a las emociones básicas del ser humano.

Los expertos explican que Alegría es la responsable de que las experiencias y recuerdos de Riley sean felices, mientras que Furia tiene sed de justicia constante. Por otro lado, Desagrado la mantiene a salvo de la toxicidad física y social, Miedo la protege y Tristeza, aunque no presenta una función clara, posee un rol importante al igual que los otros personajes.

Por otro lado, la psicóloga guatemalteca María Renée Ordoñez puntualiza que estas películas ilustran lo que ocurre dentro del cerebro a gran escala, para que el público pueda comprender e identificar varias situaciones que quizá no saben cómo nombrar.

Si desea ver esta película, le comentamos que ya se encuentra disponible en Disney Plus.