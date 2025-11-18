Escenario
Interfer 2025: agenda de conciertos y actividades confirmadas
Interfer 2025 está programada del 28 de noviembre al 23 de diciembre, en el Parque de la Industria. Conozca las actividades previstas, que incluyen juegos mecánicos, conciertos y eventos culturales para toda la familia.
Interfer es un evento esperado por familias guatemaltecas. (Foto Prensa Libre: cortesía Coperex)
El Parque de la Industria recibirá a cerca de 700 mil personas que participarán en esta actividad, la cual ofrece, además de casi 600 espacios comerciales, juegos mecánicos, conciertos y expresiones culturales para toda la familia.
Por primera vez, más de 400 emprendedores estarán presentes, provenientes de distintas partes del país. La feria también ofrecerá una amplia agenda de expresiones culturales, artísticas y de entretenimiento, pensadas para todas las edades.
Entre las principales atracciones destacan el show de luces, las actividades infantiles, las obras de teatro navideñas y un calendario musical con más de 15 conciertos de artistas nacionales de primer nivel, entre ellos: El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band y Viento en Contra. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas, en la concha acústica, con acceso incluido en la entrada general.
Espectáculos de fuegos pirotécnicos
Los visitantes podrán disfrutar de espectaculares espectáculos de fuegos pirotécnicos los días viernes 28 y domingo 30 de noviembre; domingo 7, viernes 19 y martes 23 de diciembre, todos a las 22.30 horas.
Actividades infantiles y familiares
La agenda para la niñez incluye shows de magia, piñatas y personajes navideños todos los domingos, del 30 de noviembre al 21 de diciembre, en el Jardín 2, de 11 a 13 horas.
El señor y señora Claus, Frosty, Olaf, Elsa, Anna y Kristoff, de Frozen, llenarán de alegría y magia los diferentes espacios del parque.
Obras de teatro navideñas
La diversión familiar continuará con las obras de teatro navideñas en la concha acústica, entre las 18 y 21.30 horas:
- Rodolfo el Reno – sábado 6 de diciembre
- Mr. Grinch – domingo 14 de diciembre
- Rescatando a Santa – domingo 21 de diciembre
Fecha:
Del 28 de noviembre al 23 de diciembre
Hora:
Lunes a viernes de 12 a 23 horas
Sábado a domingo de 10 a 23 horas
Lugares:
Parque de la Industria, 8a calle 2-33 zona 9
Precios y localidades:
Q5 por personas
Niños menores a 1.10 metros y personas de la tercera edad, más de 65 años, entran gratis
Q10 por hora de parqueo
Adquiera sus entradas:
En la taquilla del lugar
