Interfer 2025: agenda de conciertos y actividades confirmadas

El Parque de la Industria recibirá a cerca de 700 mil personas que participarán en esta actividad, la cual ofrece, además de casi 600 espacios comerciales, juegos mecánicos, conciertos y expresiones culturales para toda la familia.

Por primera vez, más de 400 emprendedores estarán presentes, provenientes de distintas partes del país. La feria también ofrecerá una amplia agenda de expresiones culturales, artísticas y de entretenimiento, pensadas para todas las edades.

Entre las principales atracciones destacan el show de luces, las actividades infantiles, las obras de teatro navideñas y un calendario musical con más de 15 conciertos de artistas nacionales de primer nivel, entre ellos: El Tambor de la Tribu, Grupo Rana, La Sonora Dinamita, Banda FM de Zacapa, Liverpool, Miseria Cumbia Band y Viento en Contra. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas, en la concha acústica, con acceso incluido en la entrada general.

Espectáculos de fuegos pirotécnicos

Los visitantes podrán disfrutar de espectaculares espectáculos de fuegos pirotécnicos los días viernes 28 y domingo 30 de noviembre; domingo 7, viernes 19 y martes 23 de diciembre, todos a las 22.30 horas.

Actividades infantiles y familiares

La agenda para la niñez incluye shows de magia, piñatas y personajes navideños todos los domingos, del 30 de noviembre al 21 de diciembre, en el Jardín 2, de 11 a 13 horas.

El señor y señora Claus, Frosty, Olaf, Elsa, Anna y Kristoff, de Frozen, llenarán de alegría y magia los diferentes espacios del parque.

Obras de teatro navideñas

La diversión familiar continuará con las obras de teatro navideñas en la concha acústica, entre las 18 y 21.30 horas:

Rodolfo el Reno – sábado 6 de diciembre

Mr. Grinch – domingo 14 de diciembre

Rescatando a Santa – domingo 21 de diciembre

Los conciertos están entre las actividades más esperadas de Interfer. (Foto Prensa Libre: Coperex)

Fecha:

Del 28 de noviembre al 23 de diciembre

Hora:

Lunes a viernes de 12 a 23 horas

Sábado a domingo de 10 a 23 horas

Lugares:

Parque de la Industria, 8a calle 2-33 zona 9

Precios y localidades:

Q5 por personas

Niños menores a 1.10 metros y personas de la tercera edad, más de 65 años, entran gratis

Q10 por hora de parqueo

Adquiera sus entradas:

En la taquilla del lugar

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

