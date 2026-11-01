“It’s Time”: Mariah Carey reinventa su tradicional anuncio para dar la bienvenida a la temporada navideña

La ganadora del Grammy Mariah Carey dio la bienvenida a la temporada navideña del 2026 este 1 de noviembre con su tradicional anuncio, acompañado de su éxito All I Want for Christmas Is You.

La cantante, cuya popularidad aumenta cada fin de año gracias a su canción navideña de 1994, ha convertido en una tradición el anuncio de la temporada con su frase “It’s Time” (es hora), que invita al público a comenzar los preparativos para la Navidad.

All I Want for Christmas Is You se ha convertido en un símbolo de esta época, al igual que los videos con los que Carey anuncia su llegada. Este año, la artista presentó una nueva versión de su tradicional anuncio al finalizar las celebraciones de Halloween.

El video comienza en Nueva York, el 31 de octubre, a las 23.58 horas, durante una celebración de Halloween en la que Carey interpreta Hermit, una canción del álbum Someone’s Ugly Daughter.

Según Entertainment Weekly, el tema forma parte de un álbum que la artista escribió, produjo y en el que participó en secreto en 1995, publicado por la banda de rock alternativo Chick.

A las 0 horas del 1 de noviembre, la cámara enfoca a Mariah Carey, quien comienza a descongelarse para dar paso a la temporada navideña.

El escenario se transforma en un paisaje invernal. Desde la cima de un árbol de Navidad, la cantante pronuncia su característica frase “It’s Time” con su registro de silbido, antes de comenzar a interpretar All I Want for Christmas Is You.

Desde el 2019, la ganadora del Grammy comparte cada año un video para anunciar la llegada de la Navidad, con propuestas cada vez más creativas. En ediciones anteriores, Carey ha aparecido caracterizada como un ángel, Morticia Addams y una bruja, e incluso congelada en un témpano de hielo.

Según Entertainment Weekly, en el 2025, All I Want for Christmas Is You se convirtió en el sencillo con más semanas acumuladas en el primer puesto de la lista Billboard Hot 100.

Además, la artista se prepara para su gira navideña del 2026, con las siguientes fechas: