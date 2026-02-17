IV Festival de Música de Cámara en La Antigua Guatemala contará con la participación de músicos internacionales

Este martes 17 comienza el IV Festival de Música de Cámara Antigua, un evento que ofrecerá tres presentaciones estelares que continuarán el jueves 19 y el sábado 21 de febrero, todas a las 19 horas.

Este año, el Festival de Música de Cámara Antigua contará con la participación de cinco músicos internacionales: Daniel Lelchuk, con el violonchelo; Eric Silberger y Siwoo Kim, en los violines; Matthew Lipman, con la viola; y Kwan Yi, en el piano.

El evento tendrá lugar en la Nueva Fábrica, Callejón Contreras No. 55, aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala. Los organizadores informaron que, para las presentaciones del martes 17 y el jueves, la Municipalidad de La Antigua Guatemala ofrecerá transporte gratuito desde el Parque Central hacia la Plazuela de Santa Ana, con salidas a partir de las 18 horas.

El sábado no habrá servicio de bus debido a la procesión de la iglesia de Santa Ana, por lo que se recomienda utilizar estacionamientos cercanos.

La entrada será gratuita, sin embargo, el aforo es limitado. Por lo que es necesario reservar y recoger los boletos en las instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), 5ª. Calle Oriente No. 5. Teléfono: 7931-0300.

Fechas:

Martes 17, jueves 19 y sábado 21 de febrero.

Horario:

Todos los conciertos serán a las 19 horas.

Lugar:

Nueva Fábrica, Callejón Contreras No. 55, aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala.

Entrada:

La entrada será gratuita, sin embargo, es necesario reservar y recoger los boletos en las instalaciones del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), 5ª. Calle Oriente No. 5, La Antigua Guatemala.

