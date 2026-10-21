Jaafar Jackson recuerda su infancia con Michael Jackson y habla de las escenas eliminadas sobre las acusaciones de abuso

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson y protagonista de su película biográfica, compartió algunos recuerdos de su tío y se refirió a las escenas eliminadas que abordaban las acusaciones de abuso infantil contra el "Rey del Pop".

El joven actor protagonizó la película Michael, que narra la vida del artista, desde sus comienzos en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los músicos más reconocidos del mundo.

Tras su estreno en abril del 2026, el largometraje superó los mil millones de dólares en recaudación mundial y se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia.

Aunque la producción contemplaba abordar las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson, las escenas tuvieron que descartarse debido a una cláusula de un acuerdo legal que impedía mencionar a uno de los denunciantes.

En una entrevista con la revista Variety, el actor se refirió a estas secuencias y aseguró que, aunque fueron eliminadas, le permitieron adquirir experiencia durante la grabación.

"Fue la experiencia más gratificante porque incluso las cosas que no se utilizaron, la experiencia que obtuve de ellas, me hicieron mejor actor. Siento que eso sucederá muchas veces más con otros proyectos. Uno desearía que cierta interpretación estuviera en la película y no lo está. Eso es algo con lo que hay que lidiar al hacer una película", dijo.

Además, aseguró que todo forma parte del proceso de postproducción, pues no todo aparece en la versión final.

"En la sala de edición, se revisan las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente. Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabáramos aparecería en la versión final", explicó el artista.

También adelantó que la secuela anunciada en agosto pasado podría abordar las acusaciones desde la perspectiva del cantante, pues considera importante que la voz de su tío tenga presencia en el relato. Sin embargo, aclaró que aún no ha recibido información concreta del nuevo proyecto.

Durante la conversación, Jaafar también recordó algunos momentos de su niñez junto a Michael Jackson, entre ellos, los juegos a las escondidas, los videojuegos que compartían y las ocasiones en que solía pedirle dulces a su tío.

"Traer la historia de mi tío a la gran pantalla ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Desde el primer día ha sido una experiencia que llevaré conmigo para siempre", escribió hace unos meses en su cuenta de Instagram, previo al estreno de Michael.