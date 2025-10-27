Jade y talento se encuentran en Antigua Guatemala: conozca a los ganadores del Congreso 2025

Del 24 al 26 de octubre, la ciudad de Antigua Guatemala recibió a cerca de 40 talladores de jade de distintas partes del mundo, quienes presentaron piezas únicas y mostraron su talento al transformar esta piedra preciosa, utilizada también por la civilización maya.

Durante la cuarta edición del congreso se llevaron a cabo charlas, exposiciones y actividades culturales y artísticas en las que los invitados especiales compartieron su talento.

México participó con la delegación más numerosa, integrada por casi 20 talladores. Le siguieron Guatemala, con 12; Costa Rica, con dos, y un representante por parte de Estados Unidos, Países Bajos y Japón. Del total de participantes, solo cuatro eran mujeres: por Guatemala, Lesvia Nineth Hernández, Beatriz Eugenia Santiago y María del Mar Guerra; y por México, Fedra Cruz Ibarra.

El domingo 26 se dieron a conocer los ganadores del certamen. El primer lugar en escultura fue para Pedro Molina Ortega, de México, con su pieza que simule un brote de dinosaurio velociraptor, “Deinonychulus”, eclosionando; mientras que en joyería lo obtuvo Brayner Brenes Jiménez, de Costa Rica.

Quiénes son los primeros lugares

Molina relató que desde niño le gustaba el dibujo y aprendió diversos oficios manuales, desde la reparación de calzado hasta la serigrafía. Descubrió el ámbar y se convirtió en uno de sus más reconocidos talladores. Posteriormente conoció el jade: “Por su dureza y pureza, tallarlo es un reto. Me despertó esa inquietud y empecé a probar”.

El mexicano es un escultor profesional originario de Libertad, Chiapas, y residente en San Cristóbal de las Casas. Inició su carrera artística en 1990 y al año siguiente obtuvo un premio especial en escultura. Ha recibido reconocimientos de maestros destacados en ámbar y ha participado en programas de fomento cultural Banamex impartiendo capacitación en lapidaria.

“Empecé a participar en estos concursos y es motivante compartir con diferentes artistas, cada uno con su visión. Además, es el segundo año consecutivo que obtengo el primer lugar”, añadió Molina.

Pedro Molina posa junto a su pieza y es el ganador del primer lugar en escultura. (Foto Prensa Libre cortesía: Saúl Zamora/Jade Maya)

Molina también ha sido maestro de algunos participantes mexicanos y de otras nacionalidades. “Uno siente que a través de la escuela que hemos ido construyendo, el árbol está creciendo”, comentó.

La pieza ganadora de Pedro Molina de México durante el IV Congreso de Talladores en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Por su parte, Brenes Jiménez con 50 años, comenta que comenzó como coleccionista y mandó a traer jade de Guatemala, en esa ocasión empezó a experimentar en estas piezas.

"Estamos agradecidos con los organizadores y también con el público que también fue elegida entre sus favoritas", dice Brenes.

Brayner Brenes Jiménez, Costa Rica muestra la pieza que le hizo acreedor al primer lugar en joyería. (Foto Prensa Libre: Saúl Zamora/Jade Maya)



Una de las sorpresas de la jornada fue María del Mar Guerra, pareja del costarricense artista Brenes Jiménez. Es la primera vez que Guerra participa y ganó un segundo lugar. "Es un gran reto porque las personas esperarán más para el siguiente año", dijo con alegría al expresar que se llevaron dos medallas y premios a su hogar.

Al comentar cómo empezó su historia, detalló, “Mi esposo talla jade y yo empecé observando su trabajo. Había hecho piezas pequeñas, y en este cuarto congreso decidí participar”, contó. “El participar es una experiencia incomparable. Es un honor y parte de mi crecimiento. Vengo de un lugar donde me decían que no iba a lograr nada.

Ganadores – Categoría Escultura:

Primer lugar: Pedro Agustín Molina Ortega, México

Pedro Agustín Molina Ortega, México Segundo lugar: Raymundo Zea Domínguez, México

Raymundo Zea Domínguez, México Tercer lugar: Beatriz Eugenia Santiago, Guatemala

Ganadores – Categoría Joyería:

Primer lugar: Brayner Brenes Jiménez, Costa Rica

Brayner Brenes Jiménez, Costa Rica Segundo lugar: María del Mar Guerra Valle, Guatemala

María del Mar Guerra Valle, Guatemala Tercer lugar: Fedra Casandra Cruz Ibarra, México

La historia del congreso

Mary Lou Ridinger, arqueóloga, es la promotora de este congreso que en 2025 celebró su cuarta edición. Jade Maya tomó la decisión de restablecer la industria del tallado de jade en Guatemala, abrió sus puertas en la década de 1970 y sigue siendo la operación de jadeíta más grande de América.

Ridinger llegó a Guatemala junto a su esposo, Jay Ridinger, con quien fundó Jade Maya en 1974. Esta empresa de jade, extrae jadeíta fina. La fuente descubierta y utilizada por Jade Maya es la misma que empleaban los antiguos mayas de Mesoamérica. El jade es cortado y pulido por trabajadores guatemaltecos que recuperan y preservan las tradiciones de tallado heredadas de sus ancestros.