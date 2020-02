Jayro Bustamante es prometedor cineasta, según Bong Joon-ho, productor del filme “Parásitos”

En la fotografía de archivo: el director Jairo Bustamante y las actrices María Mercedes Coroy y María Telón, al recibir el premio Oso de Plata, en el festival de cine Berlinale, en Alemania, por la película Ixcanul. (Foto Prensa Libre: AFP).

El cineasta guatemalteco Jayro Bustamante es uno de los directores que cambiarán el futuro del cine, según Bong Joon-ho, ganador de el Óscar con su película “Parásitos”.

El coreano suele compartir sus películas favoritas y recomienda a productores y ahora decidió publicar un listado con los nombres de 20 cineastas que a su parecer cambiarán el futuro del cine.

“Estamos en el año 2020, un número muy vinculado al cine de ciencia-ficción. No quiero mencionar 20 directores para hablar sobre el futuro del cine, sino simplemente para hablar de lo que ya han hecho (aunque solo sean dos o tres largometrajes)”, escribió Bong Joon-ho.

El guatemalteco Jayro Bustamante está en el lugar 4 de la lista de 20 productores. Bong Joon-Ho resaltó los trabajos del guatemalteco como Ixcanul, La llorona y Temblores.

“¿Qué podemos esperar de estos 20 directores durante los próximos 20 años?”, es la pregunta de Bong antes de compartir su lista.

Le compartimos la lista:

Ali Abbasi (Irán, 1981)

Shelley (2016)

Border (2019)

Ari Aster (EE UU, 1986)

Hereditary (2018)

Midsommar (2019)

Bi Gan (China, 1989)

Kaili Blues (2015)

Largo viaje al final de la noche (2018)

Jayro Bustamante (Guatemala, 1977)

Ixcanul (2015)

La llorona (2019)

Temblores (2019)

Mati Diop (Francia, 1982)

Atlantique (2019)

Robert Eggers (EE UU, 1983)

La bruja (2015)

El faro (2019)

Rose Glass (Reino Unido, 1989)

Saint Maud (2019)

Ryusuke Hamaguchi (Japón, 1978)

Happy Hours (2015)

Asako I & II (2018)

Alma Har’el (Israel, 1976)

Honey Boy (2019)

Kirsten Johnson (EE UU, 1965)

Cameraperson (2016)

Dick Johnson Is Dead (2020)

Jennifer Kent (Australia, 1969)

Babadook (2014)

The Nightingale (2018)

Oliver Laxe (Francia, 1982)

Todos vosotros sois capitanes (2010)

Mimosas (2016)

Lo que arde (2019)

Francis Lee (Reino Unido, 1969)

Tierra de Dios (2017)

Pietro Marcello (Italia, 1976)

La bocca del lupo (2009)

Bella y perdida (2015)

Martin Eden (2019)

David Robert Mitchell (EE UU, 1974)

The Myth of the American Sleepover (2010)

It Follows (2014)

Lo que esconde Silver Lake (2018)

Jordan Peele (EE UU, 1979)

Déjame salir (2017)

Nosotros (2019)

Jennifer Reeder (EE UU, 1971)

Signature Move (2017)

Knives and Skin (2019)

Alice Rohrwacher (Italia, 1981)

Corpo celeste (2011)

El país de las maravillas (2014)

Lazzaro feliz (2018)

Yoon Ga-eun (Corea del Sur, 1982)

The World of Us (2016)

The House of Us (2019)

Chloé Zhao (China, 1982)

The Rider (2017)