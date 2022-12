Jennifer Aniston estaría interesada en salir con Harry Styles

Luego de su ruptura amorosa, Styles se ha mantenido ocupado con su gira Love on tour, con la que ha visitado varios países como México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @harrystyles

De acuerdo con medios internacionales, Aniston estaría interesada en el cantante de 28 años y ha comenzado a interactuar con él por medio de redes sociales. A través de Instagram le ha dejado varios “me gusta” en sus publicaciones.

La estrella de Friends estaría intentando tener una cita con el intérprete de As it was, pero debido a que este se encontraba de gira y ella en diferentes proyectos personales no habría sido posible.

El rumor del interés de Aniston por Styles habría comenzado luego de que una fuente cercana a la actriz declarara que ella es muy fanática de la música del cantante británico, además de que su sueño sería poder salir con él. “Jennifer siempre ha babeado por Harry”, dijo la fuente a The National Enquirer. “Tiene todas sus canciones en su lista de reproducción y ha escuchado grandes cosas sobre él a través de amigos en común”, agregó.