Jennifer Aniston ya esta vacunada y habla de su experiencia

Jennifer Aniston hace comentario para reflexionar sobre la falta de vacunas para las personas más vulnerables. (Foto Prensa Libre: Instagram @jenniferaniston)

Ella es una de las actrices más famosas en el mundo y sus seguidores lo demuestran. Su última publicación en Instagram en cuestión de horas llegó a un millón y en un día casi triplicó esta cantidad.

Con una foto en la que viste de negro escribió “completamente vacunada y se siente tan bien”…pero su mensaje va más allá y deja una fuerte reflexión sobre otra situación preocupante.

“Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas covid-19 en los EE. UU. En este momento. Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes … y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos. Pensando en quienes no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”, expresó la talentosa artista.

En su perfil de Instagram además invita a las personas a sumarse con donativos para ayudar a Americares India. Esta organización ha apoyado a más de 100 centros de atención médica en aquel país donando equipos, consultas de telesalud, medicamentos y educación comunitaria para prevenir la propagación de la enfermedad e información sobre vacunas.

India anunció el jueves un récord de casi cuatro mil muertes por covid-19 y de 412 mil nuevas infecciones en 24 horas, al tiempo que las autoridades advirtieron que hay que prepararse para “nuevas olas”.