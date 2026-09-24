Jesse presenta su nueva banda después de anunciar su separación de Joy ¿Qué se sabe sobre el futuro del dúo?

Jessy Huerta no ha dado respiro, ni a su hermana Joy, con quien durante más de 20 años compartió créditos en el dúo Jessy & Joy, ni a los admiradores de ambos. Apenas tres días después de sorprender a todos con el anuncio de que debía retirarse por un tiempo para estar con su familia y mejorar su salud física y emocional, el cantante colgó en sus redes sociales un anunció que no solo sorprendió, sino enojó a muchos.

En Instagram aparece su nueva cuenta Jesse and The Supernovas con tipografía retro. Luego se encuentra un formulario en el que invita a registrarse para conocer el siguiente anuncio.

Algunos de los usuarios de la red social le reprocharon su manera de actuar, por ejemplo fefagoldstein91 escribió: "No era más fácil decir que querías dedicarte a ser solista? Es válido que lo quisieras" y bruses_ anotó: "nooo o sea los quiero a ambos pero que mal gusto de anunciar algo así mal timing :(". iamarcrira sentenció: "espero que el perro se quede con Joy", en clara referencia al tema ¿Con quién se queda el perro?, uno de los éxitos del dúo de hermanos.

Jesse salió al paso de las críticas al comentar que The Supernovas es una propuesta artística complementaria e independiente y aclaró que esta faceta no representa la separación de Jesse & Joy, sino un proyecto que venía desarrollando de forma independiente, según indica el diario El Universal.

Con o sin él

En una muy emotiva conferencia de prensa, en la que lloró constantemente, Joy confirmó que la gira de Jesse & Joy continuará y aseguró que siempre habrá un lugar para su hermano dentro de la banda, según reportó el diario Milenio. Asimismo, señaló que la salida de Jesse también fue sorpresiva para ella. "Me enteré 20 minutos antes de ustedes aseguró la cantante", quien en algún momento admitió: "Me muero de miedo".

En toda la comunicación que ambos hermanos han difundido hablan de su mutuo cariño y respeto por sus decisiones. Sin embargo, ni el público ni los medios están convencidos, especialmente porque no se ha dicho nada claro acerca de los motivos que habrían llevado al músico a abandonar un proyecto, que él mismo dice ha sido parte de su vida.

"La verdad siempre sale a la luz"

Quien matizó las dudas que se ciernen sobre los protagonistas de la historia fue Mónica León, la esposa de Jesse, quien, luego de las declaraciones vertidas por Joy, colgó un mensaje en sus redes sociales. Tituló su mensaje: El amor por la familia está por encima de todo. Luego anotó: "Eso a lo que llamas Dios, universo, vida o destino es esa fuerza que, tarde o temprano, pone cada cosa en su lugar. Y esta vez no será la excepción/ Y AMOR no significa permitirlo todo”... En otra parte de su mensaje, León habla de la importancia de poner límites, "porque poner un límite desde el amor no es un rechazo, es una forma de respetar la verdad".

El mensaje concluye con una sentencia: "La verdad siempre sale a la luz".

Las preguntas que quedan en el ambiente son: ¿a qué verdad se refiere Mónica León?, ¿Qué pasó realmente entre los hermanos Huerta?, ¿Fue tan sorpresiva la decisión de Jesse?