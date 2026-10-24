Jesús Nazareno de la Caída: exposición conmemorará 125 años de su procesión con túnicas, joyas y estandartes

El Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala reabrirá sus puertas con una muestra que recorrerá la historia y la evolución artística de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída.

La exposición presentará túnicas, mantos, uniformes y estandartes históricos de la procesión de Jesús Nazareno de la Caída de San Bartolomé Becerra. A través de esta muestra, la hermandad hará un recorrido por la historia de la devoción al Nazareno.

La exposición temporal estará abierta del 29 de octubre al 22 de noviembre. El público también podrá apreciar un altar dedicado a la Virgen de Dolores, que acompaña a Jesús Nazareno de la Caída en su recorrido por Antigua Guatemala cada quinto domingo de Cuaresma.

La imagen de Jesús Nazareno de la Caída ha sido protagonista, durante 125 años, de uno de los momentos más importantes de la vida artística, cultural, devocional y espiritual de Guatemala: el quinto domingo de Cuaresma, cuando numerosos devotos acuden a la ciudad colonial.

Gabriel Pellecer, encargado general de la hermandad, detalló que el 2027 es un año importante para la agrupación, ya que se cumplen 125 años de la procesión de Jesús Nazareno de la Caída.

Para la celebración se tienen previstas actividades como una peregrinación histórica que llevará a Jesús Nazareno de la Caída a visitar algunos de los templos más importantes de Antigua Guatemala.

Pellecer compartió que la exposición busca que más personas conozcan la devoción que ha llevado a la hermandad a cumplir 125 años. El público tendrá la oportunidad de apreciar túnicas de entre 40 y 70 años de antigüedad y una alfombra de aserrín conmemorativa.

También se exhibirán joyas y otros enseres que forman parte del cortejo procesional que cada Cuaresma los devotos llevan en hombros por las calles empedradas de Antigua Guatemala.

Fecha de inauguración:

Jueves 29 de octubre del 2026

Hora:

17 horas

Lugar:

Museo de Arte Colonial, 5.ª calle Oriente n.º 5, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Entrada:

Ingreso libre

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