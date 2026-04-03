Jesús Nazareno de La Merced recorre Antigua Guatemala en Viernes Santo 2026

Las calles empedradas de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, recibieron desde las 2.30 horas de este Viernes Santo, con solemnidad, incienso, alfombras de aserrín, flores y verduras, el paso de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores del templo de La Merced.

Este Jesús Nazareno también es conocido como Jesús de San Jerónimo. La figura es atribuida al escultor Alonso de la Paz, por encargo de los vecinos del barrio San Jerónimo.

Su entrada está prevista para las 14.30 horas.

En 1804, el arzobispo Luis Peñalver y Cárdenas ordenó levantar una ermita, por lo que la imagen y otras representaciones de la Pasión de Cristo fueron trasladadas a la parroquia de San Sebastián.

No obstante, un terremoto en 1874 obligó su traslado al templo de La Merced, por lo que el Nazareno quedó vinculado a la iglesia mercedaria.

Durante la Semana Santa en Antigua Guatemala sale dos veces: el Domingo de Ramos y el Viernes Santo.

FOTOGALERÍA Consagrada Imagen de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores del Templo de La Merced recorren la ciudad colonial durante Viernes Santo Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

“Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino” es uno de los mensajes principales del anda, que recuerda la oración del crucificado arrepentido junto a Jesús en el Calvario.

Su imagen fue consagrada en 1971 por el cardenal Mario Casariego y Acevedo.

Jesús Nazareno del templo La Merced en Antigua Guatemala, en su paso frente al parque San Sebastián. (Video Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).

Este Viernes Santo, como ya es costumbre, la familia Acajabón elaboró una alfombra hecha con verduras de su huerto en Santo Tomás Milpas Altas, apreciada por visitantes nacionales y extranjeros.

“Sangre de mi sangre, corazón de mi corazón” es la frase que acompaña el anda de la Virgen de Dolores, lo cual muestra su dolor silencioso.

Entre aserrín de colores, incienso y silencio solemne, miles de devotos acompañan el paso de Jesús Nazareno de La Merced en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Javier González).

Devotos se unen en las calles de la ciudad colonial para hacer alfombras con aserrín, flores y otros adornos.