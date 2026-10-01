Jim Carrey se casa con su novia 32 años menor que él

El actor canadiense Jim Carrey conocido por papeles como Ace Ventura, La máscara, Dos tontos con suerte y Mentiroso, mentiroso juró amor eterno a su novia coreana Min Ah en una ceremonia íntima celebrada en Los Ángeles, California el 30 de septiembre. Así lo informó el medio especializado en farándula TMZ.

El histrión de 64 años y su ahora esposa de 32 decidieron contraer nupcias apenas siete meses después de haber hecho su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja de los Premios César en París, según lo reporta la revista Hola!. Sin embargo, sus allegados han informado que su relación data de 2022. Sin embargo, habían querido mantenerla en secreto. Se dice que ella se caracteriza por ser sumamente discreta.

Fue el agente de Carrey quien se encargó de difundir la noticia de la boda este 1 de octubre.

La diferencia de edad entre ambos miembros de la pareja que es de más de 30 años ha sido uno de los factores más comentados por la prensa internacional. El actor le dobla la edad a su nueva esposa.

Un amor discreto

Hola! también cuenta que durante una entrevista concedida al medio Access Hollywood en 2022, Carrey declaró que estaba pensando en dejar la actuación para disfrutar una vida tranquila. Para ese entonces, según las fuentes cercanas a la pareja, ya había un compromiso entre ellos. Aunque no se hablaba de matrimonio porque, después de dos uniones fallidas, el artista afirmaba que no volvería a caminar hacia el altar.

Carrey estuvo casado con Melissa Womer de 1987 y 1995. Con ella procreó a su única hija Jane. Su segundo matrimonio, con la actriz Lauren Holly duró menos de un año en 1996.

En diversas ocasiones se le consultó acerca de su vida amorosa, pero él prefería cambiar de tema y afirmar que la posibilidad de boda era nula.