Johnny Depp sorprende en la Comic-Con de San Diego con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad: fecha de estreno y reparto

Reconocido por interpretaciones como el Sombrerero Loco, Jack Sparrow y el joven manos de tijera, Johnny Depp presenta su más reciente papel cinematográfico como Ebenezer Scrooge. El actor, que dará vida al personaje creado por Charles Dickens, apareció de forma sorpresiva en la Comic-Con de San Diego para anunciar la película.

Más allá de la obra ya conocida sobre este personaje, Paramount Pictures destaca que esta nueva producción presentará la historia que el público no conoce sobre Ebenezer Scrooge.

Este personaje, que marca el regreso de Depp a Hollywood con una caracterización de adulto mayor, llevó al actor a realizar una presentación sorpresa durante la Comic-Con de San Diego como parte de la promoción de la película, que llegará a las salas de cine en noviembre próximo.

Fue en el auditorio Hall H donde Depp regresó, ocho años después de su última aparición, para presentar Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una reinterpretación del personaje de Ebenezer Scrooge dirigida por Ti West.

El actor regaló un momento único a los asistentes. Antes de la presentación oficial, Depp apareció caracterizado como Ebenezer Scrooge ante el público que recorría la Comic-Con, lo que emocionó a los presentes. Metido en su personaje, interactuó con los asistentes, quienes celebraron la inesperada aparición.

Más allá de contar la historia del hombre amargado, cascarrabias y que odia la Navidad, esta nueva adaptación se perfila con una óptica más oscura y cinematográfica, que podría convertirse en un nuevo éxito para Depp y atraer la atención del público, ya que marca su regreso a Hollywood después de haber sido apartado de varios proyectos por el litigio con Amber Heard.

Aunque participó en producciones independientes, Ebenezer se convierte en la película que lo trae de vuelta a Hollywood. La producción lanzó el primer adelanto del filme, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre, según The Hollywood Reporter. En el avance se observa a Depp caracterizado como Ebenezer Scrooge.

Johnny Depp sorprendió este jueves a los asistentes a la Comic-Con de San Diego con una aparición especial para presentar su nueva película, Ebenezer, una reinterpretación del clásico personaje de Charles Dickens que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

Johnny Depp as Ebenezer Scrooge hands out candy to the audience at #ComicCon pic.twitter.com/yXrtklX8m2 — Variety (@Variety) July 24, 2026

Aunque en el adelanto se aprecia la esencia de la historia de Dickens, aún no se ha revelado si habrá cambios drásticos en la trama. La producción está dirigida por Ti West; Nathaniel Halpern escribió el guion y Emma Watts está a cargo de la producción.

El reparto está integrado por: