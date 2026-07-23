“Por favor, no me comparen con mi padre”: Valentino Martín pide ser reconocido por su trabajo como bailarín y no ser comparado con Ricky Martin

En busca de ser reconocido por sus propios méritos y no por sus vínculos familiares, el creador de contenido y bailarín Valentino Martín compartió un contundente mensaje para sus seguidores e internautas, quienes constantemente lo comparan con su padre, Ricky Martin.

El creador de contenido, de 17 años, destacó que en sus redes sociales se ha vuelto recurrente que lo comparen con su papá y demeriten el esfuerzo que ha realizado para desempeñarse en el baile, al atribuir su talento únicamente a la herencia de Enrique Martín Morales.

Valentino Martín ha comenzado a construir una carrera en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida y su pasión por el baile. Sin embargo, recientemente publicó un video en el que habló sobre la importancia de respetar su identidad. Aunque destacó que ama a su padre, señaló que no desea ser conocido únicamente como el hijo del artista.

“Mi nombre es Valentino Martín, no Ricky Martín. Lo que yo estoy diciendo es que, por favor, no me comparen con mi padre”, destacó. Agregó que, cuando se habla de él en internet, siempre se refieren a su persona como “el hijo de Ricky Martín”.

Destacó que, siempre que hay noticias sobre su vida, es común que lo identifiquen como "Valentino, el hijo de Ricky Martín", "el hijo de Ricky Martín" o "uno de los mellizos de Ricky Martín". Aunque reconoció que existe un vínculo familiar, pidió que lo llamen por su nombre: Valentino Martín.

También dijo a los internautas que, si van a seguirlo en redes sociales, no sea porque es hijo del cantante, sino porque conocen quién es Valentino Martín.

Asimismo, pidió con respeto que dejen de compararlo con su papá, de utilizar sus redes para comentarle cuánto aman al cantante o demeritar su trabajo al señalar que su talento para el baile es únicamente heredado, dejando de lado el esfuerzo que ha realizado.

“Mi papá siempre va a estar conmigo. Porque yo lo voy a amar como quiera. Pero todos esos bailes que tú ves de mí, nada tiene que ver con talento. Todo eso es hard work (trabajo duro) por mí”.

Por último, dejó claro que ama a su papá, Ricky Martin, pero que sus habilidades para el baile no se deben a compartir escenario con él, sino al trabajo duro. Finalmente, recalcó: “Yo sé que ustedes son fans bien grandes de mi padre”, pero reiteró que pide no ser comparado con él.