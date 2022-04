Johnny Depp y Amber Heard: Salen a la luz imágenes del protagonista de “Piratas del Caribe” agredido por su exesposa

En una reciente intervención de Malcom Connolly, equipo de seguridad de Johnny Depp mostró imágenes que sustentaron su testimonio.

A través de una videoconferencia, Connolly reveló lo que Depp y Heard vivieron durante su matrimonio.

“Amber Heard era amable al principio, pero su actitud cambió completamente con el tiempo… Se volvió luchadora, exigente y podía volverse fría en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Connolly.

El agente de Johnny Depp afirmó que el protagonista de Piratas del Caribe “no era feliz” con Amber porque la actriz “era dominante”, mientras que el actor se mantenía “callado”. Además, Connolly dijo que nunca vio a lesiones en Amber Heard, pero sí las vio Depp.

“Most of these marks were happening on the left hand side of his face… fat lip, bruises to his eye…” witness Malcolm Connolly testifying Amber Heard attacked Johnny Depp on their honeymoon trip. pic.twitter.com/DgBVHJzkHW

— brooke (@depplyhaIIows) April 28, 2022