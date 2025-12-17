escenario
Jornada artística en Antigua Guatemala: presentan serie de actividades culturales en la ciudad colonial
La literatura, la parodia musical y otras expresiones artísticas convergen en un mismo evento. Conozca los pormenores de esta actividad cultural que se llevará a cabo en Antigua Guatemala.
La jornada artística se llevará a cabo al aire libre en el restaurante La Santa, ubicado en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)
Antigua Guatemala se caracteriza por ser uno de los escenarios culturales e históricos más emblemáticos del país. Este próximo sábado 20 de diciembre, el público podrá disfrutar de una variada agenda de actividades artísticas en el restaurante La Santa.
Una de las propuestas destacadas es la presentación de Pablo Faena, programada para las 13 horas, seguida de una parodia musical dedicada a Paquita la del Barrio y Juan Gabriel, que se desarrollará de 15 a 17 horas, de acuerdo con los organizadores del evento.
Para los amantes de las artes visuales, también se presentará la propuesta de Sofía Álvarez, cuya obra combina la acuarela con otras técnicas. Esta exhibición artística tendrá lugar a las 18 horas.
Además, los asistentes podrán participar en la presentación de los libros Las andanzas del filosofito, de Gustavo García, y Sucios Síntomas, de Eynard W. de Conqueabur, programada para las 19 horas.
Fecha
Sábado 20 de diciembre de 2025
Hora
De 13 a 22 horas
Lugar
Restaurante La Santa, Santa Ana, Antigua Guatemala
Precio
Por consumo
