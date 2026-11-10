José Eduardo Derbez niega complicidad en caso de abuso que enfrenta su hermano: “Yo respondo por mí”

El actor y presentador mexicano José Eduardo Derbez rechaza cualquier vinculación con el caso de abuso sexual del cual es acusado su hermano Vadhir Derbez.

El hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo fue cuestionado por los medios de comunicación mexicanos sobre la situación de su hermano, quien enfrenta al menos dos acusaciones de abusos. Según ha trascendido el segundo señalamiento que apareció a principios del mes de octubre habría sido cometido contra una menor de edad durante un crucero.

La primera vinculación que se hizo de José Eduardo en este caso, fue el señalamiento que Luisa Fernanda Lozano, ex integrante del grupo Garibaldi y ahora conductora del programa Chismorreando, hizo público. Según indicó, José Eduardo habría sido testigo de la agresión de la que se acusa a Vadhir y no la habría detenido.

Aseguró que del caso de su hermano se encargan sus abogados. "Yo respondo por mí", expresó el actor que también desaprobó la manera como los medios habían abordado a su madre para cuestionarla del mismo caso. "Es una señora... hay que respetar", recalcó.

La reacción

Al ser abordado por los periodistas de espectáculos, el también conductor de Mixologando, reaccionó con evidente molestia y les dijo: "¿Pero eso en dónde está?, o sea, ¿quién lo dijo? ¿Está en un papelito o está en un?… No, legalmente no. Lo dijo creo que una señora, ¿cómo se llama? Luisa Fernanda, la del grupo, ¿no? Que se regrese a cantar…”, comentó enojado.

La ex garibaldi aseguró que a ella la información le llegó a través de una "fuente confiable". Expresó su descontento con los periodistas que la buscan para pedir explicaciones sobre el tema.

Luisa Fernanda añadió que la prensa debe preguntar a los abogados de la denunciante para obtener detalles del caso.

Mientras tanto, los abogados de Vadhir Derbez han logrado parar su proceso de detención a través de un amparo.