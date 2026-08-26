José Eduardo Derbez y Sofía Castro protagonizan “Hotel Todo Incluido” y hablan del peso de sus apellidos

Después de varios años de carrera, a los intérpretes José Eduardo Derbez y Sofía Castro no les pesa ser hijos del reconocido humorista mexicano Eugenio Derbez y de la ex primera dama y actriz Angélica Rivera, respectivamente, ni las grandes taquillas que sus personajes y películas acumulan.

“Hace unos días hablaba con personas de la industria sobre la responsabilidad que es estar en el top de la taquilla y a la vez cuidar tu carrera para que la gente siga viendo tu trabajo. Hay que escoger muy bien para seguir con estos números y poder superarlos, es pesadito, pero ahí vamos”, explicó el actor de 34 años en entrevista con EFE.

Tras los éxitos de cintas como Mesa de regalos, la segunda película mexicana más taquillera en la década del 2020, Derbez se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del país, capaz de protagonizar la reinvención de la serie cómica Hotel Todo Incluido para la plataforma ViX.

En la serie, Eduardo (Derbez) es un hostelero humilde que, tras una mala entrevista, es elegido de manera sorpresiva gerente de un hotel en México, donde se dará cuenta de que tiene un don especial para cumplir los deseos de sus huéspedes.

Tras 16 años haciendo drama, para Castro será su primera incursión en la comedia. A sus 29 años y tras haber trabajado en numerosos proyectos con su madre, como Con esa misma mirada (2025), no le dan miedo las comparaciones y asume el reto de ser una de las protagonistas de la serie, que se estrena este miércoles en streaming.

“Se trata de forjar tu propio nombre, y aunque siempre va a haber comparaciones porque el parecido con mi madre es fuerte, es el resultado de mucho trabajo, tanto mío como de José Eduardo, con nuestras carreras artísticas”, defiende la artista.

En Hotel Todo Incluido, a Derbez y Castro les toca representar, desde el humor, las complicaciones que hay detrás de un servicio tan exigente como el de la hostelería mexicana, poco más de un mes después de que el país fuera uno de los anfitriones del Mundial 2026.

“Me siento muy orgullosa de ser mexicana y siento mucho orgullo por mi país y por lo que representa México, esta serie lo va a hacer notar como se notó en el Mundial. México es mucho más allá de las noticias negativas que salen alrededor del mundo, es un país muy fregón”, sentencia Castro.

Ambos artistas creen que Hotel Todo Incluido es la oportunidad perfecta para que el mexicano se sienta identificado y para que el resto del mundo que la vea observe cómo son capaces de trabajar en cualquier tipo de situación y, además, provocar más de una risa.

La serie de comedia llegará a la plataforma de streaming ViX el viernes 28 de agosto del 2026.