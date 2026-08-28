Juan Gabriel: qué se sabe de las teorías sobre su muerte y cómo se conmemoran 10 años de su fallecimiento

El 28 de agosto es una fecha que ha trascendido entre los admiradores de la música del cantautor mexicano Juan Gabriel, pues se conmemora su fallecimiento.

El cantante, que nació con el nombre de Alberto Aguilera Valadez y triunfó en su carrera artística como Juan Gabriel, dejó un legado en la industria musical mexicana, pues se le atribuyen más de 1,800 canciones.

Con éxitos como “Qué no diera yo”, “Bésame” y “Querida”, el cantante conquistó al público. Este viernes, sus seguidores se reunieron en la fronteriza Ciudad Juárez para conmemorar los 10 años de su fallecimiento y el legado que ha impactado a generaciones.

El artista, que compuso canciones para más de 200 artistas, vendió más de 30 millones de discos y supera los 14.5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su muerte, ocurrida el 28 de agosto del 2016, causó una serie de especulaciones y teorías entre quienes afirmaban que había fingido su fallecimiento.

Luego de que se informara que había fallecido de un infarto agudo al miocardio en su residencia en Santa Mónica, California, la decisión de cremar sus restos desató especulaciones entre quienes se mantenían escépticos sobre su muerte. Las teorías de que el “Divo de Juárez” había fingido su fallecimiento aumentaron bajo el argumento de que buscaba “una vida alejada de las cámaras”.

Uno de los rumores que surgió tras la muerte de Juan Gabriel señalaba que su fallecimiento no se habría debido a una enfermedad, sino a un asesinato. Un artículo de Prensa Libre recuerda que se afirmaba que el supuesto asesinato se habría producido por una “mala administración de las medicinas que debía tomar”.

Otra de las teorías que cobró relevancia fue que el “Divo de Juárez” había fingido su muerte porque debía cuidar su salud. Esta versión fue difundida por Joaquín Muñoz, exmánager del cantante.

En noviembre del 2018, Joaquín Muñoz volvió a señalar que Juan Gabriel estaba vivo e incluso destacó que él “simuló su muerte”. En una entrevista para el programa Intrusos afirmó: “Está en una casa, está bien, confortable y todo el mes que entra nos vamos a reunir”, recopiló Prensa Libre en el 2018.

En diciembre de ese año incluso se difundió una supuesta fotografía con la que se buscaba demostrar que Juan Gabriel estaba vivo, presentada por la periodista mexicana Martha Figueroa. Sin embargo, días después se señaló que era un fraude.

El exmánager incluso dijo que el 7 de enero del 2019 Juan Gabriel regresaría. Con el tiempo, la muerte del “Divo de Juárez” fue asimilada por sus seguidores. Por ello, este viernes se conmemoraron los 10 años de su fallecimiento.