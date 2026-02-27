Juan Pablo Amado abre nueva función en Antigua Guatemala con su show de stand up “Amor de mi vida”

Con una propuesta dedicada al mes del amor, Juan Pablo Amado presenta una residencia en Antigua Guatemala que cumple ocho funciones durante más de cuatro semanas, y ha llenado de risa a los guatemaltecos. Derivado de su éxito, el comediante anunció una fecha más.

Bajo el lema “Amor de mi vida”, este espectáculo promete risas, emociones y una experiencia íntima en el teatro del hotel Casa Santo Domingo, donde por una noche más hará reír al público con sus anécdotas sobre el amor.

En su anuncio, el comediante destacó que lo que comenzó como la idea de hacer un show sobre el amor se convirtió en una residencia de comedia. Según su equipo, de las ocho fechas ofrecidas anteriormente, todas lograron un sold out, lo que marca un hito, ya que nunca había ocurrido en una temporada de stand up en formato teatro en el país.

“Con esta nueva fecha, Juan Pablo Amado reafirma el crecimiento de la comedia en vivo hecha en Guatemala y confirma el entusiasmo del público por proyectos originales y cercanos”, destaca el equipo de comunicación del artista.

“Mi propósito siempre ha sido transformar emociones para alegrarle el día a la gente, y esta respuesta confirma que el público quería vivir este nuevo proyecto en vivo. Por eso abrimos una fecha adicional para que más personas puedan acompañarnos”, expresó Juan Pablo Amado al confirmar la apertura de esta nueva fecha.

Fecha

Sábado 7 de marzo del 2026

Hora

El espectáculo iniciará a las 20 horas.

Lugar

Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala

Precio

Q380 por persona

Al comprar la entrada se obtiene un 15% de descuento en consumo dentro de Casa Santo Domingo.

Entradas

Disponibles en ticketasa.gt

