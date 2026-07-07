Juego de Tronos: el regreso de Jon Snow en el videojuego que permitirá cambiar la historia

Game of Thrones (Juego de Tronos) mantiene en expectativa a sus fanáticos no solo por el estreno de su película, previsto para el 2027 o más adelante, sino también por el reciente lanzamiento de una serie y de nuevos videojuegos de la franquicia.

El 18 de enero del 2026 se estrenó la serie Un caballero de los Siete Reinos, en HBO, con seis episodios de 30 minutos y una historia más íntima que deja abierta la posibilidad de una secuela para el 2027, esta vez mediante un largometraje que llegará a los cines.

El 2 de junio pasado se lanzó Game of Thrones: Dragonfire (Juego de Tronos: Fuego de dragón), un videojuego que ofrece nuevas aventuras a los fanáticos, quienes podrán viajar como jinetes de dragones.

Más recientemente, el 21 de junio último, se estrenó la tercera temporada de House of the Dragon (La Casa del Dragón), una historia inspirada en el libro Fire & Blood (2018), de George R. R. Martin, cuya trama se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en Game of Thrones.

Ahora, los fanáticos esperan una nueva experiencia virtual con Game of Thrones: War for Westeros (Juego de Tronos: Guerra por Poniente), el nuevo videojuego que la franquicia anunció para el 2026.

Según medios especializados, el nuevo videojuego traerá de regreso a Jon Snow, uno de los personajes principales de la saga, quien habría muerto apuñalado en la última temporada de la serie.

“El nuevo juego de estrategia, cuyo lanzamiento está previsto para antes de finales de 2026, permitirá a los fans ponerse en la piel de Jon Snow y enfrentarse al Rey de la Noche, el mismo enfrentamiento que se planteó en las primeras siete temporadas de Juego de Tronos antes de que Arya Stark asestara el golpe final en la última temporada”, explica el sitio Collider.

Otros sitios, como ScreenRant, recuerdan que los fanáticos no quedaron conformes con el desenlace de Jon Snow, por lo que ven con buenos ojos el videojuego, que les permitirá “reencarnar al personaje y tomar venganza” en su honor.

“A los fans les alegrará saber que una parte importante de este juego es la posibilidad de reescribir el resultado de ciertas batallas”, señala.

En Juego de Tronos: Guerra por Poniente, los fanáticos podrán elegir la Gran Casa o el ejército que prefieran y cambiar el rumbo de las guerras y las batallas, según explican los medios especializados.

El nuevo videojuego, desarrollado y publicado por PlaySide Studios, se lanzará exclusivamente para PC y estará disponible antes de que finalice el 2026.