Junior H en Guatemala: cuándo será el concierto y dónde comprar boletos

Junior H es un cantante mexicano de corridos tumbados y uno de los exponentes más importantes del género. Se presentará en Guatemala el 30 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, en la zona 6.

Entre sus canciones destacan Y lloro, Ella y Fin de semana. El artista presentará su gira Latinoamérica en Lágrimas 2026.

La revista GQ explica que cuando cursaba la preparatoria trabajó como cocinero en un restaurante de comida rápida, pero aprendió a tocar el acordeón y la guitarra, solo viendo tutoriales en internet. En sus ratos libres, seguía componiendo y grabando canciones en privado, hasta que comenzó a publicar sus primeros temas en YouTube bajo el pseudónimo de Junior H, incluyendo algunos covers que comenzaron a atraer la atención del público.

En febrero de 2019 se dio a conocer en la escena con su primer álbum titulado Mi Vida en un Cigarro, el cual incluyó su primer gran éxito: No eh Cambiado, el cual llegó a tener más de 2 millones de visualizaciones y varios comentarios de apoyo.

Fecha

Sábado 30 de mayo

Hora

20 horas

Lugar

Estadio Cementos Progreso, 15 Avenida 28-00, zona 6, La Pedrera, Ciudad de Guatemala

Entrada:

Mesas Black Q1,290 + Fee Q200

Mesas Platinum Q990 + Fee Q175

Platea Q890 + Fee Q150

Preferencia Q690+ Fee Q125

Tribuna Q690+ Fee Q125

General Q390+ Fee Q100

Link de entradas:



https://fanaticks.live/entradas/fanaticks

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí > https://www.prensalibre.com/boletines/?vida

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Link https://www.prensalibre.com/tema/que-hacer-en-guatemala/

Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.