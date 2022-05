“Junkie Johnny”: Esta es la cómica reacción de Johnny Depp al escuchar a Amber Heard llamarlo drogadicto

Ante sus declaraciones, el tribunal reprodujo un audio en el que se escucha a Heard explicando este “fenómeno” de Depp. “Entonces obtengo diferentes versiones de él. Obtengo la versión insegura o asustada de él que ataca en un medio diferente cada vez”, dice la actriz en el audio.

“Entonces, si es Adderall o Junkie Johnny (Johnny drogadicto), es abusivo, es un tirano y es malo”, afirma Heard en el audio. Sin embargo, la expresión provocó una reacción particular en el actor en medio del tribunal.

Al momento de escuchar las palabras “Junkie Johnny”, el actor esbozó una leve carcajada y levantó brevemente los hombros, ante la forma en que su ex esposa se refirió a él en los pruebas de audio.

El hecho fue registrado en videos que se publicaron en las redes sociales, donde los usuarios exclamaron que Depp reaccionó así debido a la forma tan exagerada a la que su esposa lo nombraba.

Amber Heard explicó al jurado que los audios presentados se trataban de pruebas que demostraban la “inutilidad” para tratar de negociar con el actor, además del estado que tenía cuando consumía drogas.

Además, la actriz explicó que no importaba la postura que ella tomara, siempre iba ser vista como “la villana”. “Si discuto con él, entonces yo soy abusiva, si no digo nada, entonces soy despectiva, si me engancho con él, soy parte del problema. No importa lo que haga, estoy perdida”.

Finalmente, Heard afirmó que trató de muchas formas de tranquilizar la “actitud violenta y agresiva” del actor, pero ninguna realmente hizo que las cosas mejoraran entre ellos dos.

“No importa lo que hice, no importa lo que hice para calmar las cosas, para alejarme de él, nada de lo que hice hizo una diferencia, nada de lo que hice cambió su ira hacia mí, nada de lo que hice cambió la violencia hacia mí, nada de lo que hice lo tranquilizó” indicó Heard.