Justin Timberlake revelará todos sus secretos en una docuserie: ¿dónde y cuándo se estrenará?

En los últimos años, Justin Timberlake ha mantenido un perfil que puede calificarse como discreto. En enero de 2024 aceptó cargos por haber conducido bajo los efectos del licor, luego de ser arrestado por no detenerse en un alto. En marzo de ese año, lanzó su álbum Everything I Thought It Was e hizo una gira promocional. Su aparición más reciente fue durante el concierto del rapero Jay-Z en París. Sin embargo, ahora anuncia que romperá el silencio con una serie documental de cuatro episodios, en la que abrirá la puerta a capítulos controversiales de su trayectoria.

La revista Variety ha revelado que de los pocos aspectos que se saben del proyecto destacan las revelaciones que tanto Timberlake como Janet Jackson del polémico incidente que protagonizaron durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004.

La publicación indica que hay una amplia entrevista concedida por Jackson y que el propio Timberlake está totalmente involucrado en la producción que podrá verse en diciembre (aún no se revela la fecha exacta), a través de la plataforma de streaming Apple TV, que figura como principal productora.

La salud y los otros secretos

Aunque lo único que se sabe, hasta el momento es que , la serie, que será dirigida por Fisher Stevens, abordará el caso del Super Bowl que terminó afectando las carreras de Janet Jackson y del propio Timberlake, aún no se revela nada más del resto del contenido del proyecto. Lo único que se ha revelado es que se tratarán temas de la vida personal del cantante y actor.

Timberlake mismo ha hecho públicos algunos problemas de salud que ha enfrentado en los últimos tiempos. Una de las revelaciones más fuertes fue la que hizo en 2025 luego de haber contraído la enfermedad de Lyme. Según el propio artista ese diagnóstico lo recibió luego de concluir la gira The Forget Tomorrow World Tour, la cual duró más de un año y según el propio artista, estuvo marcada por síntomas de debilidad que afectaron su desempeño en el escenario.

Algunos esperan que el cantante también se refiera a las declaraciones que ha dado Britney Spears sobre su actitud hacia ella luego del rompimiento de su relación a principios de los años 1990.