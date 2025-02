Super Bowl: Los 10 mejores espectáculos de medio tiempo de la historia

El Super Bowl reúne a fanáticos del fútbol americano y de la música internacional alrededor del mundo. Aunque se trata de un evento deportivo, millones de espectadores disfrutan el medio tiempo de esta competición, en el que uno o más artistas realizan una presentación musical durante 15 minutos aproximadamente.

A lo largo de la historia, solistas y bandas de talla mundial han brillado sobre el escenario del Super Bowl durante el medio tiempo de este evento deportivo que une a familias enteras tanto en Estados Unidos como en otros países.

Michael Jackson, Justin Timberlake, Lady Gaga, Diana Ross, Prince, U2, Shakira, Aerosmith, The Weeknd, Rihanna, Jennifer López, Bruce Springsteen, Katy Perry, The Rolling Stones y The Black Eyed Peas son tan solo algunos de los artistas y agrupaciones que han convertido este torneo de fútbol americano en una verdadera fiesta musical a lo largo de su historia.

Aunque existen varias listas sobre las mejores presentaciones del Super Bowl, se eligieron 10 espectáculos que figuran reiteradamente en revistas internacionales y algunos medios deportivos.

Lea más: Fin de la temporada regular de la NFL: equipos clasificados y horarios de los partidos por la Ronda de Comodines

¿Cuáles son las 10 mejores presentaciones en el Super Bowl a lo largo de la historia?

1.Michael Jackson (1993)

Al ritmo de Billie Jean, Black and White y Heal the World, el “Rey del Pop” se dio cita en el medio tiempo del Super Bowl de 1993, considerado como uno de los mejores de la historia según revistas como Rolling Stones y Vogue. Michael Jackson tuvo una prolífica carrera musical y posicionó grandes éxitos como Beat It, Thriller, entre otros, así como su destreza para el paso de baile conocido como “moonwalk”. Falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años.

2. Aerosmith con ‘Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly (2001)

‘Nsync inició el medio tiempo del 2001 con su éxito del momento Bye Bye Bye. La presentación continuó con la presentación de I Don't Want to Miss a Thing, una de las canciones más coreadas por los fanáticos de Aerosmith, así como por otras interpretaciones de la banda y del resto de los artistas invitados, entre los que figuraron Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly.

3. U2 (2002)

U2 brindó un espectáculo magistral durante el medio tiempo del Super Bowl del 2002. Durante la presentación, la agrupación de rock hizo un homenaje especial a las víctimas del 9/11, atentado ocurrido en Estados Unidos en 2001. Al igual que los otros espectáculos, se encuentra entre los mejores de la historia del fútbol americano, según medios internacionales. Esta banda irlandesa es artífice de grandes éxitos como With or Without you, Pride, Beautiful Day, entre otras canciones.

U2 es la banda irlandesa más reconocida del pop. (Foto Prensa Libre: AFP)

4. Prince (2007)

Algunos califican este espectáculo como el mejor en la historia del Super Bowl. Durante la presentación, no podía faltar la interpretación de Purple Rain, una de las canciones más hermosas en su género, una ejecución musical sumamente ovacionada por los seguidores del artista. Prince falleció el 21 de abril de 2016 a los 57 años.

5. Madonna (2012)

Así como el “Rey del Pop” forma parte de este conteo, la “Reina del Pop” no podía quedarse atrás. Madonna se convirtió en un ícono de la moda de la década de 1980 y es reconocida mundialmente por éxitos como Vogue, Express Yourself, Hung up, Crazy for You, entre otros. La artista aún sigue cautivando a generaciones más recientes, prueba de ello es su inolvidable presentación durante el medio tiempo del Super Bowl en 2012.

6. Beyoncé (2013)

Según Rolling Stones, Beyoncé dominó el escenario del 2013 interpretando algunos de sus éxitos como Crazy in Love, Baby Boy e Independent Woman. Recientemente, Beyoncé fue una de las galardonadas de los Premios Grammy 2025. Cabe agregar que la artista estuvo presente durante el Super Bowl del 2003, compartiendo escenario con Carlos Santana y Medley.

7. Lady Gaga (2017)

Lady Gaga saltó a la fama a finales de la primera década de los 2000 por éxitos como Poker Face, Alejandro, Bad Romance y Dance in the Dark. La actriz y cantante tuvo una participación durante el medio tiempo del Super Bowl del 2017. Según medios internacionales, la actriz demostró su gran talento escénico durante los 15 minutos que duró el espectáculo.

8. Jennifer López y Shakira (2020)

Este poderoso dueto arrancó aplausos en el medio tiempo del Super Bowl 2020, un año complejo a nivel mundial por la pandemia derivada del covid-19. Pese a ello, el mundo se sorprendió a ver a dos de las estrellas de origen latino más reconocidas a nivel mundial sobre un escenario destacando por su energía y presencia escénica.

9. Dr. Dee y amigos (2022)

Según Vogue, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar, exponentes del rap y el hip hop se reunieron para interpretar sus más grandes éxitos. Al ritmo de estos géneros, el medio tiempo del Super Bowl cautivó nuevamente a los fanáticos del fútbol americano y a millones de personas más.

Kendrick Lamar también estará en el medio tiempo del Super Bowl 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

10. Rihanna (2023)

Al final de la lista, pero no menos importante, se encuentra la cantante Rihanna, quien destacó por su participación en el Super Bowl de 2023. La artista es mundialmente conocida por éxitos como Umbrella, Don’t stop the music, Love on the Brain, Diamonds y otras canciones.